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  4. Виктор Петренко: «Валиева и Малинин – уникальные спортсмены. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень»

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Виктор Петренко: «Валиева и Малинин – уникальные спортсмены. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень»
Олимпийский чемпион Петренко: Валиева и Малинин – уникальные спортсмены.

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

– Что думаете о возвращении Трусовой и Валиевой?

– Правильное решение. Трусовой я помогал работать над акселями Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка – это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и выйти на пик.

– А Валиева?

– Это нелегкое решение, но она его приняла. Может, во время чемпионата по прыжкам у нее не все зачетные прыжки получились, но на разминках она их исполняла. Всегда говорю, что есть два уникальных спортсмена в свое время – Камила Валиева и Илья Малинин. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень.

– Если бы не допинговый скандал и отстранение, она бы сейчас могла доминировать так же, как Малинин?

– Я уверен в этом. С ее пластикой, подачей, катанием, владением коньком она выигрывала бы так же, как Малинин, – сказал Петренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoмужское катание
logoКамила Валиева
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoИлья Малинин
Виктор Петренко

Комментарии

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у всех троих упомянутых есть свои, уникальные черты, которых ни у кого другого больше нет; это констатация очевидного, что они умеют что-то совершенно особенное
Болею за Камилу и восхищаюсь ею, Сашу уважаю и симпатизирую ей, а вот к Илье отношение весьма неоднозначное - он гений прыжков, но я совершенно не понимаю его космических оценок за компоненты. В любом случае всем удачи! И я не расстроюсь, если Малинин возьмет золото лички на ОИ-30.
ОтветАлександр Иванов
Болею за Камилу и восхищаюсь ею, Сашу уважаю и симпатизирую ей, а вот к Илье отношение весьма неоднозначное - он гений прыжков, но я совершенно не понимаю его космических оценок за компоненты. В любом случае всем удачи! И я не расстроюсь, если Малинин возьмет золото лички на ОИ-30.
Да, зачем то существуют 2 оценки в ФК? И неуместное натягивание компов всегда так бросается в глаза. Ведь прыжки с галкой никто не оценивает в максимальное ГОЕ, почему ж с компами то такой беспредел.
Ответqdmn9rmcrv
Да, зачем то существуют 2 оценки в ФК? И неуместное натягивание компов всегда так бросается в глаза. Ведь прыжки с галкой никто не оценивает в максимальное ГОЕ, почему ж с компами то такой беспредел.
Т.е. Малинину нужно отмечать недокруты, а Камиле даже неверные и неясные ребра - нет, т.к. Камила - наша, "чемпионка нашихз сердец", само совершенство как в известном фильме, и Камиле компоненты надо космические ставить, даже если много чего сорвет, верно?
Пусть у всех в новом сезоне получится задуманное и натренированное, что всё было не зря с возвращением. Удачи и успеха !
Спорт толкнули ТШТ и Трусова , она первая начала прыгать квады , именно она на ОИ прыземлила 5 квадов , а не как Малинин на главном старте , хотя парень талантлив и рекордсмен .
А Валиева была так хороша , что это и было абсолютно совершенное фигурное катание .
ОтветLapo Elkann
Спорт толкнули ТШТ и Трусова , она первая начала прыгать квады , именно она на ОИ прыземлила 5 квадов , а не как Малинин на главном старте , хотя парень талантлив и рекордсмен . А Валиева была так хороша , что это и было абсолютно совершенное фигурное катание .
Валиева была хорошо распиарена + Лакерник грамотно управлял судьями, чтобы ей сыпали грибы от души и закрывали глаза даже на неверные и неясные ребра. А связки между - это связки, которые Глейх придумал и показал, а Валиева их просто заучила наизусть их и делала в такт музыке, которую кстати вообще не чувствовала (по признанию Тутберидзе между прочим), что в общем-то логично - в школу она не ходила, никакого даже среднего образования у нее нет, не говоря уже о музыкальном, произведения, под музыку к которым каталась, она не читала, как и книги вообще. Единственная в ТШТ из того поколения, которая реально училась и книги читала, - Щербакова, но там этим конкретно ее родители занимались. Ну а дальше фон соответствующий создавали Тарасова, Навка и пр. ФК бомонд отечественный, в том числе телекомментаторы.
И я вот поражаюсь некоторым фанатам, которые до сих пор утверждают и громко говорят о том, что катание Валиевой - совершенство. Ну ошибся ты, повелся на внешний фон в свое время, так скажи, что "да, сглупил и даже сам был обманываться рад..." Но нет же - включается глупое упрямство - вот же дурное воспитание, согласно которому признать ошибку или отказаться от своих ошибочных убеждений - проявить слабость. Понятно насчет участников кампании "чемпионка наших сердец" - очень не хочется от халявных денег отказываться
ОтветAgentSM
Валиева была хорошо распиарена + Лакерник грамотно управлял судьями, чтобы ей сыпали грибы от души и закрывали глаза даже на неверные и неясные ребра. А связки между - это связки, которые Глейх придумал и показал, а Валиева их просто заучила наизусть их и делала в такт музыке, которую кстати вообще не чувствовала (по признанию Тутберидзе между прочим), что в общем-то логично - в школу она не ходила, никакого даже среднего образования у нее нет, не говоря уже о музыкальном, произведения, под музыку к которым каталась, она не читала, как и книги вообще. Единственная в ТШТ из того поколения, которая реально училась и книги читала, - Щербакова, но там этим конкретно ее родители занимались. Ну а дальше фон соответствующий создавали Тарасова, Навка и пр. ФК бомонд отечественный, в том числе телекомментаторы. И я вот поражаюсь некоторым фанатам, которые до сих пор утверждают и громко говорят о том, что катание Валиевой - совершенство. Ну ошибся ты, повелся на внешний фон в свое время, так скажи, что "да, сглупил и даже сам был обманываться рад..." Но нет же - включается глупое упрямство - вот же дурное воспитание, согласно которому признать ошибку или отказаться от своих ошибочных убеждений - проявить слабость. Понятно насчет участников кампании "чемпионка наших сердец" - очень не хочется от халявных денег отказываться
Поплачьте)
эмм, куда валиева толкнула спорт?
На какой высокий уровень толкнула ФК Валиева? Никак в толк не возьму.... Пять квадов прыгнула?!
ОтветАмброзия
На какой высокий уровень толкнула ФК Валиева? Никак в толк не возьму.... Пять квадов прыгнула?!
Все мировые рекорды КП, ПП и в сумме принадлежат Валиевой и пока никто не смог к ним даже приблизиться.
ОтветAd notam
Все мировые рекорды КП, ПП и в сумме принадлежат Валиевой и пока никто не смог к ним даже приблизиться.
Не принадлежат - результаты с декабря 2022 аннулированы. И не забывайте про грибы Лакерника
Не будем заниматься предсказаниями раньше времени -всё расставит по своим местам и достижениям предстоящий сезон фигуристов !
Валиева уникальна и прекрасно, что она возвращается, но с мамойСветой двинуть спорт наверх? Да ну.
ОтветТотли Тауэрс
Валиева уникальна и прекрасно, что она возвращается, но с мамойСветой двинуть спорт наверх? Да ну.
Мы не знаем,кто ее реально тренирует.
Но в тот штаб возвращаться ,где подставили и отвернулись смысла не имело
ОтветIrina037
Мы не знаем,кто ее реально тренирует. Но в тот штаб возвращаться ,где подставили и отвернулись смысла не имело
В смысле не знаете? Соколовская и тренирует, больше некому. Не сама ж Навка.
А Ракета спорт не продвигала вперёд?
А где сейчас Петренко, и чем занимается?
Ответтучка60
А где сейчас Петренко, и чем занимается?
Интервью раздает в спортсе.ру! Ну, не делом же заниматься самому ОЧ?!
Ответтучка60
А где сейчас Петренко, и чем занимается?
В шоу у Навки выступает
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