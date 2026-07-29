Виктор Петренко: «Валиева и Малинин – уникальные спортсмены. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень»

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.
– Что думаете о возвращении Трусовой и Валиевой?
– Правильное решение. Трусовой я помогал работать над акселями Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка – это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и выйти на пик.
– А Валиева?
– Это нелегкое решение, но она его приняла. Может, во время чемпионата по прыжкам у нее не все зачетные прыжки получились, но на разминках она их исполняла. Всегда говорю, что есть два уникальных спортсмена в свое время – Камила Валиева и Илья Малинин. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень.
– Если бы не допинговый скандал и отстранение, она бы сейчас могла доминировать так же, как Малинин?
– Я уверен в этом. С ее пластикой, подачей, катанием, владением коньком она выигрывала бы так же, как Малинин, – сказал Петренко.
Комментарии
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А Валиева была так хороша , что это и было абсолютно совершенное фигурное катание .
И я вот поражаюсь некоторым фанатам, которые до сих пор утверждают и громко говорят о том, что катание Валиевой - совершенство. Ну ошибся ты, повелся на внешний фон в свое время, так скажи, что "да, сглупил и даже сам был обманываться рад..." Но нет же - включается глупое упрямство - вот же дурное воспитание, согласно которому признать ошибку или отказаться от своих ошибочных убеждений - проявить слабость. Понятно насчет участников кампании "чемпионка наших сердец" - очень не хочется от халявных денег отказываться
Но в тот штаб возвращаться ,где подставили и отвернулись смысла не имело