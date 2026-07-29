Виктор Петренко: «Валиева и Малинин – уникальные спортсмены. Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень»

Олимпийский чемпион Петренко: Валиева и Малинин – уникальные спортсмены.

Олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой .

– Что думаете о возвращении Трусовой и Валиевой?

– Правильное решение. Трусовой я помогал работать над акселями Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка – это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и выйти на пик.

– А Валиева?

– Это нелегкое решение, но она его приняла. Может, во время чемпионата по прыжкам у нее не все зачетные прыжки получились, но на разминках она их исполняла. Всегда говорю, что есть два уникальных спортсмена в свое время – Камила Валиева и Илья Малинин . Они толкнули и может еще толкнут спорт на более высокий уровень.

– Если бы не допинговый скандал и отстранение, она бы сейчас могла доминировать так же, как Малинин?

– Я уверен в этом. С ее пластикой, подачей, катанием, владением коньком она выигрывала бы так же, как Малинин, – сказал Петренко.