Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Сплетни это все»
Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: сплетни это все.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что двукратную олимпийскую чемпионку в танцах на льду Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.
23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».
«Сплетни это все», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metro
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//Татьяна Тарасова действительно посвятила Оксане Грищук немало страниц в своей книге «Красавица и чудовище», в том числе:
О характере и поведении: «Начался невыносимый олимпийский год. Она [Оксана] кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю. Я не могу сейчас объяснить, как мы сумели подготовить программу. Случилось чудо, но я ничего не помню. За полчаса до её тренировки я выпивала сильную успокаивающую таблетку только для того, чтобы не взять и не оторвать её уши от её головы или не выдернуть ей все её зубы по одному».
О жалости и восприятии состояния: «Довольно быстро разобралась, что девочка психически не совсем здорова, и очень её жалела. Больной ребёнок, он же ещё дороже!».
О конкретных инцидентах: Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Оксана била партнёра коньками.
О противоречивом отношении: «При всём при этом она очень трогательно ко мне относилась: хулиганила и хамила, но всегда к моей двери приносила букеты цветов, а в них оставляла всякие записки, у меня некоторые сохранились. В них она чаще всего писала: „Я люблю вас на всю жизнь“, и называла меня своей мамой или мамкой».//
Есть вопросы? нет вопросов.
А ещё мы ведь не знаем, что из себя представляет эта дочка. Может, она с ранних лет в загулы уходила или какими-нибудь веществами баловалась, а мать ее дома запирала, и дочка сейчас называет это насилием. Всякие же варианты могут быть. Правду знают только непосредственные участники событий
Отстаньте уже от Тарасовой, человек не очень хорошо ориентируется в реальности, к сожалению.
Может сплетни, а может нет. Сколько лет они не виделись?
Могла бы сказать, что она не в теме, "без комментариев". Это было бы честно.
Подлегла под пролетария. Мамин сейф дома обчистила, собрала чемоданы брендовых шмоток, что мама накупила и белым лебедем к сожителю Толику. Может заводская проходная ее в люди выведет. Хватит уже на Инстаграмме грудями и зубами светить, да на кровати дома у мамы валяться в Call of duty рубиться на компьютере. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Завод, проходная, бухгалтерия в лучшем случае🤣 В теннис в Мухочеркасске мало кто играет. Да и свекровь Маруся, привыкшая всю жизнь ишачить, долго не выдержит лентяйку. Насколько я знаю она даже посуду помыть не умеет. Пожрала и тарелку под кровать бросила. А мама убирала... Доубиралась, вырастила двухметровую Иудушку. Нельзя так баловать детей. Оксану очень жаль, жизнь положила дабы дать этой двухметровой лошади образование и содержание. Отцепила от кошелька лентяйку, вот она и бесится. Работать не хочет. Ну вот нашла способ оплатить койку и тарелку борща в провинции. Это тебе девочка не солнечная Калифорния, это любофф. Дай Бог счастья молодым. Горько🤣
Остаётся только "пожалеть" девочку. Она не смотрела фильмы про жизнь в рабочих районах в провинциальном городе. Порекомендуйте ей Маленькую Веру.
Такой удар нанести самому близкому человеку, что дал жизнь. Это ж кем надо быть.
Помните как у Высоцкого - "и во веки веков и во все времена - трус, предатель всегда презираем." И не пытайтесь иронизировать. Скайлер нужен психолог, а там в рабочей семье до этого никак не додумались ещё. Ну скоро будет им счастье.