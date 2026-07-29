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  4. Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Сплетни это все»

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Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Сплетни это все»
Тарасова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: сплетни это все.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что двукратную олимпийскую чемпионку в танцах на льду Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение». 

«Сплетни это все», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metro
logoОксана Грищук
logoТатьяна Тарасова
происшествия

Комментарии

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Ага, ага, сплетни. Просто приведу тут цитаты той же ТАТ их её книги:
//Татьяна Тарасова действительно посвятила Оксане Грищук немало страниц в своей книге «Красавица и чудовище», в том числе:
О характере и поведении: «Начался невыносимый олимпийский год. Она [Оксана] кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю. Я не могу сейчас объяснить, как мы сумели подготовить программу. Случилось чудо, но я ничего не помню. За полчаса до её тренировки я выпивала сильную успокаивающую таблетку только для того, чтобы не взять и не оторвать её уши от её головы или не выдернуть ей все её зубы по одному».
О жалости и восприятии состояния: «Довольно быстро разобралась, что девочка психически не совсем здорова, и очень её жалела. Больной ребёнок, он же ещё дороже!».
О конкретных инцидентах: Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Оксана била партнёра коньками.
О противоречивом отношении: «При всём при этом она очень трогательно ко мне относилась: хулиганила и хамила, но всегда к моей двери приносила букеты цветов, а в них оставляла всякие записки, у меня некоторые сохранились. В них она чаще всего писала: „Я люблю вас на всю жизнь“, и называла меня своей мамой или мамкой».//
Есть вопросы? нет вопросов.
Ответgarovatat
Ага, ага, сплетни. Просто приведу тут цитаты той же ТАТ их её книги: //Татьяна Тарасова действительно посвятила Оксане Грищук немало страниц в своей книге «Красавица и чудовище», в том числе: О характере и поведении: «Начался невыносимый олимпийский год. Она [Оксана] кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю. Я не могу сейчас объяснить, как мы сумели подготовить программу. Случилось чудо, но я ничего не помню. За полчаса до её тренировки я выпивала сильную успокаивающую таблетку только для того, чтобы не взять и не оторвать её уши от её головы или не выдернуть ей все её зубы по одному». О жалости и восприятии состояния: «Довольно быстро разобралась, что девочка психически не совсем здорова, и очень её жалела. Больной ребёнок, он же ещё дороже!». О конкретных инцидентах: Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Оксана била партнёра коньками. О противоречивом отношении: «При всём при этом она очень трогательно ко мне относилась: хулиганила и хамила, но всегда к моей двери приносила букеты цветов, а в них оставляла всякие записки, у меня некоторые сохранились. В них она чаще всего писала: „Я люблю вас на всю жизнь“, и называла меня своей мамой или мамкой».// Есть вопросы? нет вопросов.
Жесть конечно. Если честно, судя по количеству несчастных детей в мире, многим будущим родителям не помешала бы какая-то психологическая проверка. Куда с такой неустойчивостью приводить нового человека в этот и без того жестокий мир, я не знаю
Ответgarovatat
Ага, ага, сплетни. Просто приведу тут цитаты той же ТАТ их её книги: //Татьяна Тарасова действительно посвятила Оксане Грищук немало страниц в своей книге «Красавица и чудовище», в том числе: О характере и поведении: «Начался невыносимый олимпийский год. Она [Оксана] кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю. Я не могу сейчас объяснить, как мы сумели подготовить программу. Случилось чудо, но я ничего не помню. За полчаса до её тренировки я выпивала сильную успокаивающую таблетку только для того, чтобы не взять и не оторвать её уши от её головы или не выдернуть ей все её зубы по одному». О жалости и восприятии состояния: «Довольно быстро разобралась, что девочка психически не совсем здорова, и очень её жалела. Больной ребёнок, он же ещё дороже!». О конкретных инцидентах: Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Оксана била партнёра коньками. О противоречивом отношении: «При всём при этом она очень трогательно ко мне относилась: хулиганила и хамила, но всегда к моей двери приносила букеты цветов, а в них оставляла всякие записки, у меня некоторые сохранились. В них она чаще всего писала: „Я люблю вас на всю жизнь“, и называла меня своей мамой или мамкой».// Есть вопросы? нет вопросов.
Нельзя судить о том, как человек ведёт себя дома со своими близкими, по тому, как он ведёт себя на работе. Тем более когда эта работа связана с колоссальными физическими нагрузками, травмами и сильным стрессом.
А ещё мы ведь не знаем, что из себя представляет эта дочка. Может, она с ранних лет в загулы уходила или какими-нибудь веществами баловалась, а мать ее дома запирала, и дочка сейчас называет это насилием. Всякие же варианты могут быть. Правду знают только непосредственные участники событий
Какие блин сплетни... Дочка на маму заявление подала.
Отстаньте уже от Тарасовой, человек не очень хорошо ориентируется в реальности, к сожалению.
ОтветВиктор Огай
Какие блин сплетни... Дочка на маму заявление подала. Отстаньте уже от Тарасовой, человек не очень хорошо ориентируется в реальности, к сожалению.
Врёт. Ничего не подала. Хайп словить хочет, подзаработать. Оксану уж давно бы вызвали на разбирательство.
Тарасова не может знать правду, поэтому лучше не комментировать вообще.
Может сплетни, а может нет. Сколько лет они не виделись?
Могла бы сказать, что она не в теме, "без комментариев". Это было бы честно.
Там есть кому разбираться с семейством Грищук во взаимоотношениях мамы и дочери без нашего бомонда. Который объективностью никогда не отличался, а держит корпоративную защиту.
Классовая солидарность в действии, круговая порука как она есть.
Сплетни без дыма не бывают
Она теперь не Скайлер Грищук а Маша. Маханькова.
Подлегла под пролетария. Мамин сейф дома обчистила, собрала чемоданы брендовых шмоток, что мама накупила и белым лебедем к сожителю Толику. Может заводская проходная ее в люди выведет. Хватит уже на Инстаграмме грудями и зубами светить, да на кровати дома у мамы валяться в Call of duty рубиться на компьютере. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Завод, проходная, бухгалтерия в лучшем случае🤣 В теннис в Мухочеркасске мало кто играет. Да и свекровь Маруся, привыкшая всю жизнь ишачить, долго не выдержит лентяйку. Насколько я знаю она даже посуду помыть не умеет. Пожрала и тарелку под кровать бросила. А мама убирала... Доубиралась, вырастила двухметровую Иудушку. Нельзя так баловать детей. Оксану очень жаль, жизнь положила дабы дать этой двухметровой лошади образование и содержание. Отцепила от кошелька лентяйку, вот она и бесится. Работать не хочет. Ну вот нашла способ оплатить койку и тарелку борща в провинции. Это тебе девочка не солнечная Калифорния, это любофф. Дай Бог счастья молодым. Горько🤣
Ответszman001
Она теперь не Скайлер Грищук а Маша. Маханькова. Подлегла под пролетария. Мамин сейф дома обчистила, собрала чемоданы брендовых шмоток, что мама накупила и белым лебедем к сожителю Толику. Может заводская проходная ее в люди выведет. Хватит уже на Инстаграмме грудями и зубами светить, да на кровати дома у мамы валяться в Call of duty рубиться на компьютере. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Завод, проходная, бухгалтерия в лучшем случае🤣 В теннис в Мухочеркасске мало кто играет. Да и свекровь Маруся, привыкшая всю жизнь ишачить, долго не выдержит лентяйку. Насколько я знаю она даже посуду помыть не умеет. Пожрала и тарелку под кровать бросила. А мама убирала... Доубиралась, вырастила двухметровую Иудушку. Нельзя так баловать детей. Оксану очень жаль, жизнь положила дабы дать этой двухметровой лошади образование и содержание. Отцепила от кошелька лентяйку, вот она и бесится. Работать не хочет. Ну вот нашла способ оплатить койку и тарелку борща в провинции. Это тебе девочка не солнечная Калифорния, это любофф. Дай Бог счастья молодым. Горько🤣
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это вопрос к семейству Маханьковых. Им походу скоро санитаров вызывать придется, когда эта лошадь двухметровая лягать их начнет, требуя содержания.
Остаётся только "пожалеть" девочку. Она не смотрела фильмы про жизнь в рабочих районах в провинциальном городе. Порекомендуйте ей Маленькую Веру.
Такой удар нанести самому близкому человеку, что дал жизнь. Это ж кем надо быть.
Помните как у Высоцкого - "и во веки веков и во все времена - трус, предатель всегда презираем." И не пытайтесь иронизировать. Скайлер нужен психолог, а там в рабочей семье до этого никак не додумались ещё. Ну скоро будет им счастье.
У себя в книге ТАТ писала об Оксане нелицеприятные моменты ее поведения . Это тоже сплетни? Правды мы не знаем что там там было между матерью и дочерью
ОтветРозовый Бегемот
У себя в книге ТАТ писала об Оксане нелицеприятные моменты ее поведения . Это тоже сплетни? Правды мы не знаем что там там было между матерью и дочерью
Раз мы не знаем и не можем знать правды об отношениях в семье Грищук, то все, что пишут на эту тему и есть сплетни. В этом Тарасова абсолютно права. Между отношениями Тарасовой и Грищук и отношениями Грищук со своей дочерью ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Грищук - спортсменка и Грищук - мать могут кардинально отличаться.
Здешние специалисты по сексуальному насилию уже переквалифицировались в специалистов по домашнему насилию? Зачем все это на спортивном сайте?
Пытаясь коряво защитить Грищук, Тарасова сама себя выставляет сплетницей, учитывая то, как она отзывалась о своей подопечной в прошлом... А так, обе "хороши", и мать и дочь, ибо от осинки не родятся апельсинки...
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