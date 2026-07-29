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  4. Трусова о похудении после родов: «Через месяц на весах были те же цифры, что и до беременности, а сейчас даже минус 4 кг от моего «добеременного» веса»

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Трусова о похудении после родов: «Через месяц на весах были те же цифры, что и до беременности, а сейчас даже минус 4 кг от моего «добеременного» веса»
Трусова: для похудения после родов ничего особенного не делала.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как похудела после родов.

Фигуристка родила сына в августе прошлого года.

«Я сильно изменилась с появлением сына Миши прошлым летом. Во-первых, появилось больше страхов – раньше такого не было. Причем страх и за него, и за себя: я понимаю, что я ему нужна.

Я стала чувствовать себя гораздо взрослее, хотя и раньше всегда ощущала себя не по годам взрослой. Конечно, стала намного счастливее.

Если бы я могла дать совет девушкам, которые только планируют рождение ребенка, то я бы порекомендовала готовиться к тому, что все, что вы планировали «до», будет по-другому. Не отказывайтесь от помощи, когда ее предлагают. Старайтесь высыпаться, когда есть возможность, и наслаждаться каждым моментом, потому что время с малышом летит очень быстро.

Для меня эти месяцы пролетели как одно мгновение. Для похудения после родов я ничего особенного не делала. А вот для восстановления спортивной формы пришлось много работать. На лед вышла уже на 9-й день после рождения сына.

Похудеть было легко. Но не думаю, что дело именно в спорте, просто во время беременности я не сильно набрала, и вес быстро ушел. Через месяц на весах были те же цифры, что и до беременности, а сейчас даже минус 4 кг от моего «добеременного» веса», – сказала Трусова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Золотое яблоко
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Чем больше счастливых людей, тем лучше. Счастья Саше большого, и её семье, и подружкам.
Ответolvl
Чем больше счастливых людей, тем лучше. Счастья Саше большого, и её семье, и подружкам.
Это кому как. Почитайте здесь комментарии. Ух так тут многих бомбит от чужого счастья. Видимо, хотелось бы, чтобы все были несчастными, обиженными, опять же про всевозможные насилия писали бы, вот тогда б удовольствием посочувствовали бы.
Ответmargo-rita
Это кому как. Почитайте здесь комментарии. Ух так тут многих бомбит от чужого счастья. Видимо, хотелось бы, чтобы все были несчастными, обиженными, опять же про всевозможные насилия писали бы, вот тогда б удовольствием посочувствовали бы.
Немного почитала.
Быстро Саша привела себя в форму после родов и хорошо её держит в течение года.
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