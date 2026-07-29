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Тарасова о том, что Малинин не взял паузу в карьере: «Это правильно. Думаю, он смог оправиться после Олимпийских игр»
Тарасова о том, что Малинин не взял паузу в карьере: это правильно.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).

– Приятная ли это новость, что Малинин не будет брать перерыв?

– Это правильно. Смог ли он оправиться после Олимпийских игр? Думаю, что смог, – сказала Тарасова.

Малинин – бог интриги: он остается!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoСборная США по фигурному катанию
logoмужское катание
logoИлья Малинин

Комментарии

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От такого поражения, как проигрыш ОИ никогда не оправишься - оно будет всё жизнь торчать занозой в сердце спортсмена ! Другое дело ,что спортсмен никогда не признается в том ,как оно болезненно для него , так как ОИ только раз в четыре года !
ОтветОгюст
От такого поражения, как проигрыш ОИ никогда не оправишься - оно будет всё жизнь торчать занозой в сердце спортсмена ! Другое дело ,что спортсмен никогда не признается в том ,как оно болезненно для него , так как ОИ только раз в четыре года !
ну… у Малинина по любому есть золото в команднике , олимпийский чемпион
—-– Приятная ли это новость, что Малинин не будет брать перерыв?——
Такое чувство, что корреспондент Матч ТВ втайне рассчитывал, что тат ответит: Неприятная.
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