Тарасова о том, что Малинин не взял паузу в карьере: «Это правильно. Думаю, он смог оправиться после Олимпийских игр»

Тарасова о том, что Малинин не взял паузу в карьере: это правильно.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

Ранее трехкратный чемпион мира опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду. В конце ролика появляются слова «Vision 2030. Part one. 26/27 season. Coming soon» («Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-26/27. Скоро»).

– Приятная ли это новость, что Малинин не будет брать перерыв?

– Это правильно. Смог ли он оправиться после Олимпийских игр? Думаю, что смог, – сказала Тарасова.

Малинин – бог интриги: он остается!