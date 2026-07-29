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  4. Алина Загитова: «Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера»

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Алина Загитова: «Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера»
Загитова: пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается теннисом.

«Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера», – написала Загитова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Алины Загитовой
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлина Загитова
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Комментарии

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Загитова умеет написать так, что даже с 10 раза прочтения смысл не доходит 🥲
ОтветГриппозный флип
Загитова умеет написать так, что даже с 10 раза прочтения смысл не доходит 🥲
Комментарий скрыт
Ответsteelhard
Комментарий скрыт
В любом подколе должен быть какой-то смысл.
Я не поняла, что она сказала. Нужен переводчик.😋😋😋😋
ОтветУтренняя Аврора
Я не поняла, что она сказала. Нужен переводчик.😋😋😋😋
Непонятно, она оставит карьеру тренера, чтобы только играть в теннис?
Или оставит карьеру тренера (в смысле бросит это занятие)?
Или это как-то относится к её будущей карьере тренера ФК в Казани?

Всё-таки нужна пояснительная бригада.
ОтветOlga.t
Непонятно, она оставит карьеру тренера, чтобы только играть в теннис? Или оставит карьеру тренера (в смысле бросит это занятие)? Или это как-то относится к её будущей карьере тренера ФК в Казани? Всё-таки нужна пояснительная бригада.
Похоже, сама написала, без пиарщика.
Поэтому ничего не понятно.
Нужен толмач с загитовского
Ответbolelschiza
Нужен толмач с загитовского
В покое, она забыла дописать. Того тренера, что справа на фотографии :)
Ответbolelschiza
Нужен толмач с загитовского
Был один его с утра хвать переводить , а он лыка не вяжет , мы его в кипятке и сварили
Скудоумие, как оно есть.
ОтветMarya Y
Скудоумие, как оно есть.
а вот тут согласна полностью)) + обида и злость. Ущемилась она знатно, а Ригини, тем временем, уже и забыл про существование Загитовой вместе с ее школой
Ответgarovatat
а вот тут согласна полностью)) + обида и злость. Ущемилась она знатно, а Ригини, тем временем, уже и забыл про существование Загитовой вместе с ее школой
))
Она привыкла к восхищениям, а тут ей прямо намекнули - шлем ещё не гарантия для успеха в тренерской работе.
Хотелось бы понять смысл написанного Загитовой, о чем это ?
А я, пожалуй, в медицине оставлю карьеру кардиохирурга. А в науке - карьеру астрофизика. А в искусстве - писательство. Ну и в спорте, до кучи, оставлю карьеру фигуриста)). Че сказать то хотела, оспади? Если это попытка "уесть" Регини, то весьма неудачная. Топорно, глухая безызбежность в действии. Загитова, прекрати гнаться за Иваном, чтобы напомнить о себе и сообщить, как он тебе безразличен!)) Это жалко выглядит, он уж позабыл тебя. Честно, надо было сразу либо промолчать, либо поставить сммщику задачу - ответить емко-коротко и желательно шутейно остро. Но нет, мало того, разразились обиженным ором про всепланетарность, так еще и теперь никак не успокоятся, добавляют кринжа. Задело, да? ты злишься, значит Регини прав 😉
Ответgarovatat
А я, пожалуй, в медицине оставлю карьеру кардиохирурга. А в науке - карьеру астрофизика. А в искусстве - писательство. Ну и в спорте, до кучи, оставлю карьеру фигуриста)). Че сказать то хотела, оспади? Если это попытка "уесть" Регини, то весьма неудачная. Топорно, глухая безызбежность в действии. Загитова, прекрати гнаться за Иваном, чтобы напомнить о себе и сообщить, как он тебе безразличен!)) Это жалко выглядит, он уж позабыл тебя. Честно, надо было сразу либо промолчать, либо поставить сммщику задачу - ответить емко-коротко и желательно шутейно остро. Но нет, мало того, разразились обиженным ором про всепланетарность, так еще и теперь никак не успокоятся, добавляют кринжа. Задело, да? ты злишься, значит Регини прав 😉
ох уж эти оставленные карьеры, где они сейчас
ОтветКура - Лисица
ох уж эти оставленные карьеры, где они сейчас
ага))
Вот это ее торкнуло
А ведь Ригини ничего и не сказал такого
Только лишь правду про коротенькую карьеру и про то, что сама Алина работать тренером не будет и поэтому ей важно набрать опытный коллектив в свою школу
ОтветРитт
Вот это ее торкнуло А ведь Ригини ничего и не сказал такого Только лишь правду про коротенькую карьеру и про то, что сама Алина работать тренером не будет и поэтому ей важно набрать опытный коллектив в свою школу
Не сказал ничего такого,но фанаты Алины ему напихали уже полную панамку
Алине надо организовать курсы: "Как написать так, чтобы никто не понял."
Вот сразу понятно, что этот бессвязный бред авторства Загитовой, а сторис к Ригини дело рук пиарщицы Шашиной.
Алину так задел спич Ригини что ее еще год не отпустит)
ОтветБелое Пальто
Алину так задел спич Ригини что ее еще год не отпустит)
Это как с хейтерами. Ни на кого не обращает внимания, но постоянно реагирует.
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