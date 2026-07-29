Алина Загитова: «Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера»
Загитова: пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как занимается теннисом.
«Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера», – написала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Алины Загитовой
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Или оставит карьеру тренера (в смысле бросит это занятие)?
Или это как-то относится к её будущей карьере тренера ФК в Казани?
Всё-таки нужна пояснительная бригада.
Поэтому ничего не понятно.
Она привыкла к восхищениям, а тут ей прямо намекнули - шлем ещё не гарантия для успеха в тренерской работе.
А ведь Ригини ничего и не сказал такого
Только лишь правду про коротенькую карьеру и про то, что сама Алина работать тренером не будет и поэтому ей важно набрать опытный коллектив в свою школу