Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Какой-то бред, не верю в это. Оксана – великая спортсменка, милый и хороший человек»

Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: бред, не верю в это.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратную победительницу Игр Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».

«На самом деле, я не очень разбираюсь, что и как у них могло происходить. Но мне кажется, это какой-то бред. Я не верю в это! Оксана Грищук – великая спортсменка, и, по-моему, она очень милый и хороший человек. Ну как такое может быть?!

Столько лет прошло, девочка-то уже взросленькая – и вдруг такое выдает. Вообще, надо девочку проверить – она в себе или как. У меня полное ощущение, что девочке медийного внимания не хватило, и она таким образом привлекает к себе внимание», – сказала Бестемьянова.