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  4. Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Какой-то бред, не верю в это. Оксана – великая спортсменка, милый и хороший человек»

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Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Какой-то бред, не верю в это. Оксана – великая спортсменка, милый и хороший человек»
Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: бред, не верю в это.

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратную победительницу Игр Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

23-летняя дочь Оксаны Скайлер Грейс Грищук написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».

«На самом деле, я не очень разбираюсь, что и как у них могло происходить. Но мне кажется, это какой-то бред. Я не верю в это! Оксана Грищук – великая спортсменка, и, по-моему, она очень милый и хороший человек. Ну как такое может быть?!

Столько лет прошло, девочка-то уже взросленькая – и вдруг такое выдает. Вообще, надо девочку проверить – она в себе или как. У меня полное ощущение, что девочке медийного внимания не хватило, и она таким образом привлекает к себе внимание», – сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metro
logoНаталья Бестемьянова
танцы на льду
происшествия
logoОксана Грищук

Комментарии

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Этот "милый человек" по словам ТАТ "кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю [Платова]". Кроме того Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Грищук била партнёра коньками. Мог бы этот "милый и хороший" человек применять психологическое-физическое насилие и дома? Конечно. Почему все сразу решили, что дочь лжет? На практике люди, пережившие абьюз со стороны родителей в детстве и/или отрочестве, даже став взрослыми, долго не решаются об этом говорить. Так работает забитая психика, там целый букет причин молчания. Так что вопрос почему "взросленькая девочка" до сих пор раньше молчала - совершенно бестолковый, некорректный и вредный для потерпевшего. Боязнь всеобщего неверия в происходящее - один из факторов молчания переживающего или пережившего домашнее насилие. "Девочке медийного внимания не хватило" - Бести по классике пошла...
Ответgarovatat
Этот "милый человек" по словам ТАТ "кричала и скандалила. Каждый день весь каток трясся от напряжения, заливщики льда плакали — жалели Женю [Платова]". Кроме того Тарасова описывала ситуации, когда разъярённая Грищук била партнёра коньками. Мог бы этот "милый и хороший" человек применять психологическое-физическое насилие и дома? Конечно. Почему все сразу решили, что дочь лжет? На практике люди, пережившие абьюз со стороны родителей в детстве и/или отрочестве, даже став взрослыми, долго не решаются об этом говорить. Так работает забитая психика, там целый букет причин молчания. Так что вопрос почему "взросленькая девочка" до сих пор раньше молчала - совершенно бестолковый, некорректный и вредный для потерпевшего. Боязнь всеобщего неверия в происходящее - один из факторов молчания переживающего или пережившего домашнее насилие. "Девочке медийного внимания не хватило" - Бести по классике пошла...
Комментарий скрыт
ОтветАмброзия
Комментарий скрыт
такой треш вы написали на основании чего? вы знакомы с ситуацией изнутри, чтобы вот так с порога заявлять, что дочь Грищук -"мерзота"?
Нормальная Оксана не назовет себя Пашой.
ОтветЛемур
Нормальная Оксана не назовет себя Пашой.
в точку)
ОтветЛемур
Нормальная Оксана не назовет себя Пашой.
ПашЕй!
В 1997 году Грищук взяла имя Паша́ вместо Оксаны. По её словам, причиной было то, что её часто путали со скандально известной фигуристкой Оксаной Баюл.
Оно хорошо сочетается с английским словом passion — страсть. Кроме того, именно так звали мою бабушку


Впоследствии вернула имя Оксана.

Вот что там в голове было? Тараканы в голове очень не мирно игрались 100%
А Тед Банди какой милашкой-обояшкой был.
ОтветMax Zdanov
А Тед Банди какой милашкой-обояшкой был.
ой да... бррр. Слава Богу женщин-маньяков не бывает. Вернее их единицы
Наталья Филимоновна, это уже не вопрос веры, а дело правоохранительных органов. Дочь подала заявление в полицию, а не просто поплакалась в соцсетях.
Ой, а я поверю дочке. " милая" Грищук Платова в свое время абьюзила, так что ей стоит родную дочь абьюзить? Тем более, как я понимаю, отца у девочки нет, так что даже заступился за ребёнка было не кому.
ОтветLilia Sadykova
Ой, а я поверю дочке. " милая" Грищук Платова в свое время абьюзила, так что ей стоит родную дочь абьюзить? Тем более, как я понимаю, отца у девочки нет, так что даже заступился за ребёнка было не кому.
Так вполне может быть, что она была милым человечком для всех остальных, а насилие было эксклюзивом для своих детей. Это типичное поведение родителя-нарцисса. Из тех что, знаете, мило улыбаются всем, а потом поворачиваются к своему ребенку и шипят сквозь зубы: "ПОЛОЖИЛ СКА ИЛИ Я ТЕБЕ РУКУ СЛОМАЮ"
Зачем жертвы абьюза в детстве однажды громко рассказывают об этом, став взрослыми? Причин множество. И одна из них -- чтобы не стать абьюзером по отношению к собственным или чужим детям.
ОтветMarina Gunbina
Зачем жертвы абьюза в детстве однажды громко рассказывают об этом, став взрослыми? Причин множество. И одна из них -- чтобы не стать абьюзером по отношению к собственным или чужим детям.
По-моему причина одна - чтобы быть в тренде. До ответственности за детей, своих и чужих, еще дожить надо.
Милый и хороший ржу в голос)
Наталья Филимоновна близко знакома с Оксаной, они подруги?
Не надо путать кислое и мокрое, Наталья Филимоновна! Великая спортсменка не равно хорошая мама! Если дочь написала заявление на маму, значит мама где-то неправильно дочку воспитала, чужие они...если дочь отдает свою знаменитую маму на растерзание правоохранительным органам, желает казнить самого дорогого (по сути, дороже матери никого нет) человека! Жаль Оксану как маму!
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