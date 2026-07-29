Тутберидзе и Глейхенгауз показали подготовку Трусовой к новому сезону
Тутберидзе и Глейхенгауз подготовку Трусовой к новому сезону.
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз показали подготовку Александры Игнатовой (Трусовой) к новому сезону.
Произвольная программа Трусовой поставлена под саундтрек к сериалу «Очень странные дела». Короткую спортсменке ставил Бенуа Ришо.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Тутберидзе и Глейхенгауза
Комментарии
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Подождём и про других появится.
Нашли к чему придраться.
Лучше обратит ли бы внимание, как на стадии постановки уже внимание к деталям какое проявляют: про каждый поворот головы, про настроение каждой позы.
Жду программу , с драйвом , стилем и если сумеет в проге показать 4 лутц , то это будет не программа , а
землетрясение .
А кто ждет балерину на льду , хотя прекрасно знает , что Трусова не про балет, будут ныть под каждой веткой и писать одно и тоже .
Это было 5 или 6 лет назад
Когда то уже такое было
Косторная тогда намекала в интервью, что с Трусовой и раньше возились больше всех и только ей восхищались. Косторная бесилась, а Аня молча и вдумчиво делала свое дело и шла своим путем
Вот сейчас думаю будет также
Девочкам ТШТ надо принять этот факт и делать свое дело, зато на них нет давления, нет завышенных ожиданий, и никто от них не ждет рекордов, можно спокойно без нервов выходить на прокаты и показывать себя. Уверена, что любая может обойти Трусову, она там по факту не лучшая, просто больше распиаренная. А на деле они там все на одном уровне, а Даша и Алиса еще и более компонентные