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Тутберидзе и Глейхенгауз показали подготовку Трусовой к новому сезону
Тутберидзе и Глейхенгауз подготовку Трусовой к новому сезону.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз показали подготовку Александры Игнатовой (Трусовой) к новому сезону.

Произвольная программа Трусовой поставлена под саундтрек к сериалу «Очень странные дела». Короткую спортсменке ставил Бенуа Ришо.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Тутберидзе и Глейхенгауза
logoСборная России по фигурному катанию
logoДаниил Глейхенгауз
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logoженское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЭтери Тутберидзе

Комментарии

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Не понимаю этих разговоров про «а кроме Трусовой кто есть». Каждый год буквально каждый год ТШТ выкладывают такие видео с каждым взрослым спортсменом, кто входит в сезон.
Подождём и про других появится.
Нашли к чему придраться.
Лучше обратит ли бы внимание, как на стадии постановки уже внимание к деталям какое проявляют: про каждый поворот головы, про настроение каждой позы.
ОтветOstinato
Не понимаю этих разговоров про «а кроме Трусовой кто есть». Каждый год буквально каждый год ТШТ выкладывают такие видео с каждым взрослым спортсменом, кто входит в сезон. Подождём и про других появится. Нашли к чему придраться. Лучше обратит ли бы внимание, как на стадии постановки уже внимание к деталям какое проявляют: про каждый поворот головы, про настроение каждой позы.
А толку то, а про каждое движение, то Трусова сама говорила, что ей надо каждое движение ставить, импровизация не про неё
ОтветOstinato
Не понимаю этих разговоров про «а кроме Трусовой кто есть». Каждый год буквально каждый год ТШТ выкладывают такие видео с каждым взрослым спортсменом, кто входит в сезон. Подождём и про других появится. Нашли к чему придраться. Лучше обратит ли бы внимание, как на стадии постановки уже внимание к деталям какое проявляют: про каждый поворот головы, про настроение каждой позы.
Комментарий скрыт
Мда, облизывание Трусовой идет опережающими темпами. Кроме Медведевой пожалуй, не видел никогда такого в любимом ТШТ. "Наша Сашка", лайк от Этери чуть ли не под каждым видео, демонстрации тренеровок и т.д. Ни к одной спортсменке не было такого внимания. И на этом фоне еще красноречивие выглядит уход Аделии. Между прочим, может после Загитовой, одной из самых преданых воспитанниц. Никто кроме Аделии не говорил "наш штаб", "наша победа". Она действительно была частью команды, это ощущалось. Но произошло одно событие: на льду высадился десант собак под детский крик. Это точно был один из факторов повлиявших на решение Аделии. Ее уход это красный флаг, подтверждающий что в этой тренерской группе действительно что то сломалось. Посмотрим к чему привидет создание такой богодельни. Для той которая дружит с Рудковской. Пусть откатает хотя бы один полноценный сезон
ОтветFair_play
Мда, облизывание Трусовой идет опережающими темпами. Кроме Медведевой пожалуй, не видел никогда такого в любимом ТШТ. "Наша Сашка", лайк от Этери чуть ли не под каждым видео, демонстрации тренеровок и т.д. Ни к одной спортсменке не было такого внимания. И на этом фоне еще красноречивие выглядит уход Аделии. Между прочим, может после Загитовой, одной из самых преданых воспитанниц. Никто кроме Аделии не говорил "наш штаб", "наша победа". Она действительно была частью команды, это ощущалось. Но произошло одно событие: на льду высадился десант собак под детский крик. Это точно был один из факторов повлиявших на решение Аделии. Ее уход это красный флаг, подтверждающий что в этой тренерской группе действительно что то сломалось. Посмотрим к чему привидет создание такой богодельни. Для той которая дружит с Рудковской. Пусть откатает хотя бы один полноценный сезон
По-моему "что-то сломалось" в голове Аделии. С момента отбора она то и дело пыталась слиться, уступить Горбачевой, перед ОИ появилась неизвестно откуда травма, сама собой прошедшая после ОИ. Представляю, сколько было вложено сил и стараний для вывода спортсменки на игры, как с ней носились тренеры, успокаивая и вытирая сопли. В итоге - "бедная овечка" на льду. Саша с самого начала выступала осознанно, стремилась стать чемпионкой, плач из-за серебряной медали лучшее подтверждение. В ТЩТ привыкли работать со спортсменами, которые знают, чего хотят, стремятся к победе. Адели к сожалению не хватило силы духа, возможно, это относится не только к ней, а к новому поколению, которое ждет легкой и приятной дороги к олимпийскому золоту и легко ломается на трудностях.
ОтветАпо99
По-моему "что-то сломалось" в голове Аделии. С момента отбора она то и дело пыталась слиться, уступить Горбачевой, перед ОИ появилась неизвестно откуда травма, сама собой прошедшая после ОИ. Представляю, сколько было вложено сил и стараний для вывода спортсменки на игры, как с ней носились тренеры, успокаивая и вытирая сопли. В итоге - "бедная овечка" на льду. Саша с самого начала выступала осознанно, стремилась стать чемпионкой, плач из-за серебряной медали лучшее подтверждение. В ТЩТ привыкли работать со спортсменами, которые знают, чего хотят, стремятся к победе. Адели к сожалению не хватило силы духа, возможно, это относится не только к ней, а к новому поколению, которое ждет легкой и приятной дороги к олимпийскому золоту и легко ломается на трудностях.
Именно, для них для всех сейчас идеальная модель для подражания - Лью с ее енотом на голове и напускным пофигизмом. Только вот за Лью амерофедра, которая обеспечила ей золото и без всяких там ультрасей, ее задача была не упасть, плюс уверена, что фарма там для "снятия нервного напрядения" имеет место по ТИ.
Этери такая тоненькая и очень красиво двигается.
Посмотрела видео , тренеры зажгли , супер ., Трусова счастлива работает с лучшими тренерами , и тренеры счастливы , у них есть спортсменка от мозга до костей .
Жду программу , с драйвом , стилем и если сумеет в проге показать 4 лутц , то это будет не программа , а
землетрясение .
А кто ждет балерину на льду , хотя прекрасно знает , что Трусова не про балет, будут ныть под каждой веткой и писать одно и тоже .
ОтветLapo Elkann
Посмотрела видео , тренеры зажгли , супер ., Трусова счастлива работает с лучшими тренерами , и тренеры счастливы , у них есть спортсменка от мозга до костей . Жду программу , с драйвом , стилем и если сумеет в проге показать 4 лутц , то это будет не программа , а землетрясение . А кто ждет балерину на льду , хотя прекрасно знает , что Трусова не про балет, будут ныть под каждой веткой и писать одно и тоже .
А они с другими не умеют,поэтому главная ставка на Трусову
ОтветIrina037
А они с другими не умеют,поэтому главная ставка на Трусову
А может другие не хотят ? Откуда вы знаете , так утвердительно пишете .
А кроме Трусовой у них еще кто нибудь к сезону готовится? Хотя судя по интервью Глейха, все ленивые, одна Саша молодец. Неудивительно, что Алелия ушла.
ОтветЮлия
А кроме Трусовой у них еще кто нибудь к сезону готовится? Хотя судя по интервью Глейха, все ленивые, одна Саша молодец. Неудивительно, что Алелия ушла.
Действительно, ладно Алиса с травмой, но есть Садкова и Дина, ни разу не показали их подготовку, Мозалеву программы ставили наверное
ОтветЭлен Карташова
Действительно, ладно Алиса с травмой, но есть Садкова и Дина, ни разу не показали их подготовку, Мозалеву программы ставили наверное
Зачем тратить свое время на "неисключительных"? Выхлопа от них все равно никакого.
Никогда еще ТШТ так явно не показывал свой фаворитизм, как делает это сейчас с Трусовой. Интервью все сплошь про нее, причем с несвойственными штабу дифирамбами, других учеников как будто не существует, постит к себе Тутберидзе только ее, аж два больших видео с постановкой запилили, остальные перебьются. Не говоря уж об очевидном привилегированном положении: мужа в довесок без вопросов взяли, ребенка по всему комплексу таскать не запрещают, на Двоеглазову вон наорали, когда та якобы помешала Трусовой заходить на квад. Кто-то верит, что будь ситуация обратной, Саше бы сделали аналогичный втык?) Короче, Аделия поступила абсолютно правильно, хоть явно и не только в этом причина была, но терпеть такое унижение себе дороже, когда ты тащила на себе весь цикл, а носятся как с писаной торбой с Сашей, которая в любой момент может передумать возвращаться и помахать ручкой, как делала уже дважды.
ОтветEmperorNazer
Никогда еще ТШТ так явно не показывал свой фаворитизм, как делает это сейчас с Трусовой. Интервью все сплошь про нее, причем с несвойственными штабу дифирамбами, других учеников как будто не существует, постит к себе Тутберидзе только ее, аж два больших видео с постановкой запилили, остальные перебьются. Не говоря уж об очевидном привилегированном положении: мужа в довесок без вопросов взяли, ребенка по всему комплексу таскать не запрещают, на Двоеглазову вон наорали, когда та якобы помешала Трусовой заходить на квад. Кто-то верит, что будь ситуация обратной, Саше бы сделали аналогичный втык?) Короче, Аделия поступила абсолютно правильно, хоть явно и не только в этом причина была, но терпеть такое унижение себе дороже, когда ты тащила на себе весь цикл, а носятся как с писаной торбой с Сашей, которая в любой момент может передумать возвращаться и помахать ручкой, как делала уже дважды.
Смешно про Двоеглазову.
Это было 5 или 6 лет назад
ОтветEmperorNazer
Никогда еще ТШТ так явно не показывал свой фаворитизм, как делает это сейчас с Трусовой. Интервью все сплошь про нее, причем с несвойственными штабу дифирамбами, других учеников как будто не существует, постит к себе Тутберидзе только ее, аж два больших видео с постановкой запилили, остальные перебьются. Не говоря уж об очевидном привилегированном положении: мужа в довесок без вопросов взяли, ребенка по всему комплексу таскать не запрещают, на Двоеглазову вон наорали, когда та якобы помешала Трусовой заходить на квад. Кто-то верит, что будь ситуация обратной, Саше бы сделали аналогичный втык?) Короче, Аделия поступила абсолютно правильно, хоть явно и не только в этом причина была, но терпеть такое унижение себе дороже, когда ты тащила на себе весь цикл, а носятся как с писаной торбой с Сашей, которая в любой момент может передумать возвращаться и помахать ручкой, как делала уже дважды.
Я помню как песочили и соглашались с Траньковым, когда Косторной на льду дети мешали. А здесь такая же сборница, как сама Игнатова. Двойные стандарты.
А мне кажется, все эти пляски вокруг Трусовой, кому то сыграют на руку
Когда то уже такое было
Косторная тогда намекала в интервью, что с Трусовой и раньше возились больше всех и только ей восхищались. Косторная бесилась, а Аня молча и вдумчиво делала свое дело и шла своим путем
Вот сейчас думаю будет также
Девочкам ТШТ надо принять этот факт и делать свое дело, зато на них нет давления, нет завышенных ожиданий, и никто от них не ждет рекордов, можно спокойно без нервов выходить на прокаты и показывать себя. Уверена, что любая может обойти Трусову, она там по факту не лучшая, просто больше распиаренная. А на деле они там все на одном уровне, а Даша и Алиса еще и более компонентные
Ответnina1212
А мне кажется, все эти пляски вокруг Трусовой, кому то сыграют на руку Когда то уже такое было Косторная тогда намекала в интервью, что с Трусовой и раньше возились больше всех и только ей восхищались. Косторная бесилась, а Аня молча и вдумчиво делала свое дело и шла своим путем Вот сейчас думаю будет также Девочкам ТШТ надо принять этот факт и делать свое дело, зато на них нет давления, нет завышенных ожиданий, и никто от них не ждет рекордов, можно спокойно без нервов выходить на прокаты и показывать себя. Уверена, что любая может обойти Трусову, она там по факту не лучшая, просто больше распиаренная. А на деле они там все на одном уровне, а Даша и Алиса еще и более компонентные
Косторная и сейчас, на что-то намекает в интервью. Сказала, что постоянно на связи с Аделией, поддерживает, и что той нелегко.
Ответnina1212
А мне кажется, все эти пляски вокруг Трусовой, кому то сыграют на руку Когда то уже такое было Косторная тогда намекала в интервью, что с Трусовой и раньше возились больше всех и только ей восхищались. Косторная бесилась, а Аня молча и вдумчиво делала свое дело и шла своим путем Вот сейчас думаю будет также Девочкам ТШТ надо принять этот факт и делать свое дело, зато на них нет давления, нет завышенных ожиданий, и никто от них не ждет рекордов, можно спокойно без нервов выходить на прокаты и показывать себя. Уверена, что любая может обойти Трусову, она там по факту не лучшая, просто больше распиаренная. А на деле они там все на одном уровне, а Даша и Алиса еще и более компонентные
Косторная бесилась не из за Трусовлй, а из-за Валиевой. Когда притянули Валиеву в группу и показали, что она явный лидер и будущая ОЧ, ТЩК и начало потихоньку распадаться. Из-за этого девочки и сбежали к Плющенко. Саша уже побыла в этой шкуре, пусть теперь и другие в штабе побудут.
Этери очень хорошо двигается, Трусова на её фоне проигрывает.
ОтветJessi
Этери очень хорошо двигается, Трусова на её фоне проигрывает.
Саша пока только запоминает все движения, хорео, где что и тд.
Так стараются тренеры, бедняги. А Трусова снова сбежит, когда ей станет выгодно.
Ответximxim2016
Так стараются тренеры, бедняги. А Трусова снова сбежит, когда ей станет выгодно.
Они просто работают, как обычно, по-другому не умеют.
Ответximxim2016
Так стараются тренеры, бедняги. А Трусова снова сбежит, когда ей станет выгодно.
А они готовы к этому. Необъяснимый "эффект Трусовой". Еще 100 раз уйдет, 100 раз вернется, а Этери при этом будет все так же принимать, нахваливать, ставить всем в пример.
Как вкладываются Этери с Даниилом в постановку данной ПП для Саши , складывается ощущение, что самого Ришо , скажем так, хотят заткнуть за пояс.
ОтветElena Savanuk
Как вкладываются Этери с Даниилом в постановку данной ПП для Саши , складывается ощущение, что самого Ришо , скажем так, хотят заткнуть за пояс.
Так и есть )
ОтветElena Savanuk
Как вкладываются Этери с Даниилом в постановку данной ПП для Саши , складывается ощущение, что самого Ришо , скажем так, хотят заткнуть за пояс.
Наверное все таки более важная задача подготовить Сашу к стартам максимально хорошо, поэтому и над КП от Ришо точно также будут биться на совесть и вытаскивать из Трусовой ее хорео максимум. Саша их главный актив и надежда на текущий сезон, это же очевидно.
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