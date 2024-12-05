Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон покажут ритм-танцы
Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье представят ритм-танцы в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 20:30 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада)
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Вторая разминка
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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