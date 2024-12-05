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Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон покажут ритм-танцы

Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье представят ритм-танцы в финале Гран-при.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 20:30 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада)

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Вторая разминка

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

6. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
результаты
танцы на льду
logoГран-при
Жоффре Бриссо
Шарлен Гиньяр
Марджори Лажуа
logoсборная Канады
Пайпер Гиллес
Лайла Фир
Марко Фаббри
Захари Лага
logoПоль Пуарье
Льюис Гибсон
Евгения Лопарева
logoсборная Франции
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoМэдисон Чок
logoсборная США
logoЭван Бейтс
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