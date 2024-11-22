Гран-при Китая. Сато, Сяо Хим Фа, Шайдоров, Эгадзе, Риццо, Цзинь Боян выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:40 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ким Хен Гем (Южная Корея)
2. Николай Мемола (Италия)
3. Денис Васильев (Латвия)
4. Чэнь Юйдун (Китай)
5. Дай Дайвэй (Китай)
Вторая разминка
6. Цзинь Боян (Китай)
7. Маттео Риццо (Италия)
8. Ника Эгадзе (Грузия)
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
10. Михаил Шайдоров (Казахстан)
11. Шун Сато (Япония)
После короткой программы
1. Шун Сато (Япония) – 98,75
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 93,21
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 91,22
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 87,83
5. Маттео Риццо (Италия) – 84,92
6. Цзинь Боян (Китай) – 83,66
7. Дай Дайвэй (Китай) – 82,96
8. Чэнь Юйдун (Китай) – 77,73
9. Денис Васильев (Латвия) – 75,75
10. Николай Мемола (Италия) – 68,87
11. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 67,76
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
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