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Гран-при Китая. Сато, Сяо Хим Фа, Шайдоров, Эгадзе, Риццо, Цзинь Боян выйдут на лед с произвольными программами

Сато, Сяо Хим Фа и Шайдоров покажут произвольные программы на Гран-при Китая.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:40 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ким Хен Гем (Южная Корея)

2. Николай Мемола (Италия)

3. Денис Васильев (Латвия)

4. Чэнь Юйдун (Китай)

5. Дай Дайвэй (Китай)

Вторая разминка

6. Цзинь Боян (Китай)

7. Маттео Риццо (Италия)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

10. Михаил Шайдоров (Казахстан)

11. Шун Сато (Япония)

После короткой программы 

1. Шун Сато (Япония) – 98,75

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 93,21

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 91,22

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 87,83

5. Маттео Риццо (Италия) – 84,92

6. Цзинь Боян (Китай) – 83,66

7. Дай Дайвэй (Китай) – 82,96

8. Чэнь Юйдун (Китай) – 77,73

9. Денис Васильев (Латвия) – 75,75

10. Николай Мемола (Италия)  – 68,87

11. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 67,76

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoГран-при Китая
мужское катание
результаты
logoГран-при
logoЦзинь Боян
Николай Мемола
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Дай Дайвэй
Денис Васильев
Ника Эгадзе
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Латвии
logoсборная Китая
Ким Хен Гем
Чэнь Юйдун
Михаил Шайдоров
logoсборная Южной Кореи
Адам Сяо Хим Фа
Маттео Риццо
Шун Сато
logoсборная Казахстана
сборная Грузии
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