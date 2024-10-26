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Гран-при Канады. Сакамото, Лью, Репонд, Йошида, Скизас, Лин-Грейси выступят с произвольными программами

Сакамото и Лью выступят с произвольными программами на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 1:10 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Екатерина Куракова (Польша)

2. Ви Со Ен (Южная Корея)

3. Рино Мацуике (Япония)

4. Сара-Мод Дюпюи (Канада) 

5. Ким Йе Лим (Южная Корея)

6. Кайя Руйтер (Канада) 

Вторая разминка

7. Элис Лин-Грейси (США)

8. Маделин Скизас (Канада)

9. Хана Йошида (Япония)

10. Кимми Репонд (Швейцария)

11. Алиса Лью (США) 

12. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 74,97

2. Алиса Лью (США) – 67,68

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 66,94

4. Хана Йошида (Япония) – 65,32

5. Маделин Скизас (Канада) – 65,28

6. Элис Лин-Грейси (США) – 58,64

7. Кайя Руйтер (Канада) – 57,66

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 56,12

9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 54,15

10. Рино Мацуике (Япония) – 52,31

11. Ви Со Ен (Южная Корея) – 47,86

12. Екатерина Куракова (Польша) – 47,31

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье

✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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