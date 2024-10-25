Колобков о том, что Усманов выиграл суд против ARD: «Важная новость. Иностранные журналисты задумаются, сколько можно писать неправду в отношении России»

Павел Колобков назвал новость о том, что Алишер Усманов выиграл суд против ARD.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в 2022 году приостановил выполнение своих обязанностей.

Немецкий телеканал ARD ранее выпустил ряд расследований журналиста Хайо Зеппельта, в которых утверждал, что Усманов якобы создал систему коррупции в FIE «для подкупа судей на международном уровне».

Эти утверждения были отвергнуты Усмановым и руководством FIE, а в сентябре Земельный суд Гамбурга запретил заявления журналиста ARD как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права.

«Считаю, это реально очень важная новость, потому что в следующий раз многие иностранные вещатели, журналисты призадумаются, сколько можно писать заведомую неправду в отношении России, российских представителей, российских спортсменов.

А что касается Зеппельта, то он давно напрашивался на такую хорошую оплеуху своей абсолютной ненавистью ко всему русскому», – сказал экс-министр спорта России.