Владимир Путин: «Если Дегтярев возглавит ОКР, у него будет больше возможностей, полномочий и общаться с регионами, и более плотно работать с федерациями»
Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.
«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента НОК в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, и работать более плотно с федерациями», – сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Национальный олимпийский комитет должен без всякого сомнения сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны», – добавил президент РФ.
Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России
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