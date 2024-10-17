Владимир Путин: «Если Дегтярев возглавит ОКР, у него будет больше возможностей, полномочий и общаться с регионами, и более плотно работать с федерациями»

Назначение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы ОКР даст ему больше возможностей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента НОК в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, и работать более плотно с федерациями», – сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Национальный олимпийский комитет должен без всякого сомнения сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны», – добавил президент РФ.

Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России