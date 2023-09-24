Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы

Теги нарды Игры дружбы Экзотические виды

Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Об этом заявил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин.

«Это большой шаг для нашего вида спорта», – отметил он.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Москве пройдет финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 миллионов рублей.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

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