Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

Об этом заявил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин.

«Это большой шаг для нашего вида спорта», – отметил он.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Москве пройдет финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 миллионов рублей.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲