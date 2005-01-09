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    В Австралии фанатов выгнали с матча по крикету за баннер «Быть белым – это нормально». Полиция расследует дело о расизме

    Теги происшествия крикет болельщики Экзотические виды

    Австралийская полиция начала расследование по делу о расизме в отношении троих болельщиков, которые вывесили во время матча по крикету баннер «Быть белым – это нормально».

    Болельщики подержали баннер всего несколько минут, после чего охрана выгнала их со стадиона.

    Пока всем троим было вынесено только устное предупреждение, но расследование еще в процессе. Федерация крикета Австралии вынесла виновным «первое и последнее предупреждение», но не стала их штрафовать.

    «Эти три человека были сразу же убраны со стадиона, им вынесено первое и последнее предупреждение от Федерации крикета Австралии.

    Мы придерживаемся позиции нулевой терпимости к антисоциальному поведению на наших матчах. Тоже самое касается и проявлений расизма.

    Наш посыл всем болельщикам таков: если вы хотите демонстрировать подобное поведение на наших матчах, то будьте готовы к штрафам и отстранению от игр, а также к полицейским расследованиям», – сообщили в федерации.

    «Мне кажется, не стоит уделять этим троим еще больше внимания, потому что они этого не заслуживают, но хочу сказать, что в спорте, как и где либо еще, расизму нет места.

    Спорт должен объединять людей, так что я рад, что их быстро выгнали со стадиона», – рассказал министр спорта Западной Австралии Мик Мюррей.

    В октябре 2018 года сенат Австралии отверг законопроект, направленный против расизма в отношении белокожего населения страны. Слоган законопроекта был таким же: «Быть белым – это нормально».

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