Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Forbes: Абрамович – седьмой в списке богатейших владельцев спортивных клубов, Балмер – первый

    Теги Ред Булл Торо Россо Дитрих Матешиц Милан Сан-Хосе Челси Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Портленд МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия Роман Абрамович серия А Италия НБА Арсенал бизнес НХЛ Сильвио Берлускони Тоттенхэм Стэн Кронке крикет Пол Аллен НФЛ Формула-1 Михаил Прохоров Джексонвиль Сиэтл Филипп Аншутц Стив Балмер

    Forbes представил обновленный рейтинг богатейших владельцев спортивных клубов.

    1) Стив Балмер, чистые активы – 30 миллиардов долларов, клуб – «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол);

    2) Мукеш Амбани, чистые активы – 23,2 миллиарда долларов, клуб – «Мумбаи Индианс» (крикет);

    3) Пол Аллен, чистые активы – 19,9 миллиарда долларов, клубы – «Сиэтл Сихокс» (американский футбол), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (баскетбол);

    4) Дитрих Матешиц, чистые активы – 13,4 миллиарда долларов, команды – «Нью-Йорк Ред Буллс» (футбол), «Ред Булл Рэйсинг» и «Скудерия Торо Россо» (автогонки);

    5) Филипп Аншутц, чистые активы – 12,5 миллиарда долларов, клубы – «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол), «Лос-Анджелес Гэлакси» (футбол);

    6) Хассо Платтнер с родственниками, чистые активы – 11,2 миллиарда долларов, клуб – «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей);

    7) Роман Абрамович, чистые активы – 9,1 миллиарда долларов, клуб – «Челси» (футбол);

    8) Михаил Прохоров, чистые активы – 8,9 миллиарда долларов, клуб – «Бруклин Нетс» (баскетбол);

    9) Шахид Хан, чистые активы – 8,2 миллиарда долларов, клуб – «Джексонвилл Джэгуарс» (американский футбол);

    10) Микки Арисон, чистые активы – 8,1 миллиарда долларов, клуб – «Майами Хит» (баскетбол);

    11) Стэнли Кронке, чистые активы – 7,5 миллиарда долларов, клуб – «Арсенал» (футбол);

    13) Сильвио Берлускони с родственниками, чистые активы – 7 миллиардов долларов, клуб – «Милан» (футбол);

    17-18) Джо Льюис, чистые активы – 5,6 миллиарда долларов, клуб – «Тоттенхэм» (футбол).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться