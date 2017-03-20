Forbes: Абрамович – седьмой в списке богатейших владельцев спортивных клубов, Балмер – первый
Forbes представил обновленный рейтинг богатейших владельцев спортивных клубов.
1) Стив Балмер, чистые активы – 30 миллиардов долларов, клуб – «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол);
2) Мукеш Амбани, чистые активы – 23,2 миллиарда долларов, клуб – «Мумбаи Индианс» (крикет);
3) Пол Аллен, чистые активы – 19,9 миллиарда долларов, клубы – «Сиэтл Сихокс» (американский футбол), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (баскетбол);
4) Дитрих Матешиц, чистые активы – 13,4 миллиарда долларов, команды – «Нью-Йорк Ред Буллс» (футбол), «Ред Булл Рэйсинг» и «Скудерия Торо Россо» (автогонки);
5) Филипп Аншутц, чистые активы – 12,5 миллиарда долларов, клубы – «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол), «Лос-Анджелес Гэлакси» (футбол);
6) Хассо Платтнер с родственниками, чистые активы – 11,2 миллиарда долларов, клуб – «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей);
7) Роман Абрамович, чистые активы – 9,1 миллиарда долларов, клуб – «Челси» (футбол);
8) Михаил Прохоров, чистые активы – 8,9 миллиарда долларов, клуб – «Бруклин Нетс» (баскетбол);
9) Шахид Хан, чистые активы – 8,2 миллиарда долларов, клуб – «Джексонвилл Джэгуарс» (американский футбол);
10) Микки Арисон, чистые активы – 8,1 миллиарда долларов, клуб – «Майами Хит» (баскетбол);
11) Стэнли Кронке, чистые активы – 7,5 миллиарда долларов, клуб – «Арсенал» (футбол);
…
13) Сильвио Берлускони с родственниками, чистые активы – 7 миллиардов долларов, клуб – «Милан» (футбол);
…
17-18) Джо Льюис, чистые активы – 5,6 миллиарда долларов, клуб – «Тоттенхэм» (футбол).
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