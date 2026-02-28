Федерация велосипедного спорта России пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у Бурлаковой

ФВСР пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у Бурлаковой.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у чемпионки мира по велотреку Яны Бурлаковой.

Бурлакова заявила об отсутствии подходящих и безопасных условий для тренировок .

«У всех ведущих спортсменов должно быть там выделенное время. Надо будет поговорить с дирекцией, в первую очередь с московской федерацией велоспорта, чтобы четко определить параметры, когда выходит основной состав.

Я не думаю, что это такой критический момент, может совпадение было. Но с дирекцией трека поговорим, чтобы создать все условия для ведущих спортсменов страны», – рассказал президент федерации Юрий Кучерявый.