15

Российские велогонщики не смогли вылететь на Кубок мира в Австралию через ОАЭ

Российские велогонщики не смогли вылететь в Австралию через Дубай.

Об этом сообщила чемпионка Европы Алина Лысенко.

Спортсмены должны были отправиться на этап Кубка мира по велотреку в австралийский Перте транзитом через ОАЭ. 

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», – написала Лысенко.

Этап Кубка мира пройдет 6-8 марта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Лысенко
logoсборная России жен
Кубок мира
происшествия
велотрек
logoсборная России
logoАлина Лысенко
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
Ответ Potapson
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
И никто как-то не возмущается, не отстраняет спортсменов США...
Ответ Potapson
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
А Иран, который воююет с большинством мусульманских стран, а персов за людей не считает, это прям образец добродетели!
Еще повезло, что в Дубае не застряли.
Ответ Артем Демидов_1116763446
А что случилось?
СВО на территории Иранской Народной Республики
Ответ xforstx
СВО на территории Иранской Народной Республики
😂😂😂
Постарайтесь, Алина! Держим кулачки за вас.
Ясный пень,там аэропорты закрыты
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Велосипеды российских спортсменов вернулись в Россию из Турции после чемпионата Европы
8 февраля, 09:56
Российские спортсмены вернулись с чемпионата Европы по велотреку в Турции без велосипедов
6 февраля, 15:56
Лысенко о победе на чемпионате Европы: «Очень рада, что получилось выиграть, но расслабляться некогда, скоро Кубок мира»
5 февраля, 18:35
Рекомендуем
Главные новости
Федерация велосипедного спорта России пообещала разобраться с проблемными условиями тренировок у Бурлаковой
28 февраля, 06:34
Чемпионка мира по велотреку Бурлакова пожаловалась на условия тренировок: «Постоянный риск столкновений и травм. Невозможно отрабатывать технику»
27 февраля, 10:35
Велосипеды российских спортсменов вернулись в Россию из Турции после чемпионата Европы
8 февраля, 09:56
Велогонщик Гирилович: «Федерация уже занялись вопросом, чтобы нам побыстрее доставили все велосипеды»
6 февраля, 16:41
Российские спортсмены вернулись с чемпионата Европы по велотреку в Турции без велосипедов
6 февраля, 15:56
Лысенко о победе на чемпионате Европы: «Очень рада, что получилось выиграть, но расслабляться некогда, скоро Кубок мира»
5 февраля, 18:35
🥇 Российская велогонщица Лысенко выиграла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
5 февраля, 14:06
Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку, Кирильцев – в спринте
4 февраля, 17:05
Гонов о победе на ЧЕ по велотреку: «Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену. Дождался, очень доволен»
3 февраля, 20:44
Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы по велотреку, Савекин взял серебро, Лысенко – бронзу
3 февраля, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем