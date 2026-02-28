Российские велогонщики не смогли вылететь на Кубок мира в Австралию через ОАЭ
Российские велогонщики не смогли вылететь в Австралию через Дубай.
Об этом сообщила чемпионка Европы Алина Лысенко.
Спортсмены должны были отправиться на этап Кубка мира по велотреку в австралийский Перте транзитом через ОАЭ.
«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», – написала Лысенко.
Этап Кубка мира пройдет 6-8 марта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Лысенко
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
И никто как-то не возмущается, не отстраняет спортсменов США...
Понятно по каким причинам - там великий председатель Совета мира проводит очередную мирную демократическую акцию.
А Иран, который воююет с большинством мусульманских стран, а персов за людей не считает, это прям образец добродетели!
Еще повезло, что в Дубае не застряли.
А что случилось?
А что случилось?
СВО на территории Иранской Народной Республики
СВО на территории Иранской Народной Республики
😂😂😂
Постарайтесь, Алина! Держим кулачки за вас.
Ясный пень,там аэропорты закрыты
