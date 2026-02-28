Российские велогонщики не смогли вылететь на Кубок мира в Австралию через ОАЭ

Российские велогонщики не смогли вылететь в Австралию через Дубай.

Об этом сообщила чемпионка Европы Алина Лысенко.

Спортсмены должны были отправиться на этап Кубка мира по велотреку в австралийский Перте транзитом через ОАЭ.

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», – написала Лысенко.

Этап Кубка мира пройдет 6-8 марта.