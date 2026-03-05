  • Спортс
  • Тренер сборной России о ситуации с подготовкой Бурлаковой: «Предложили Минспорту увеличить количество треков в Москве»
Тренер сборной России о ситуации с подготовкой Бурлаковой: «Предложили Минспорту увеличить количество треков в Москве»

Минспорт рассмотрит ситуацию с подготовкой велогонщицы Бурлаковой.

Министерство спорта России рассмотрит ситуацию с проблемными условиями тренировок у чемпионки мира по велотреку Яны Бурлаковой, сообщил главный тренер сборной России Андрей Кубеев.

Ранее Бурлакова заявила об отсутствии подходящих и безопасных условий для тренировок.

«Было совещание у Алексея Дроздова (руководитель департамента спорта высших достижений Минспорта), мы всю информацию департаменту передали. Речь идет о предложении по увеличению количества треков в Москве. Это предложение могут поддержать. Предложения по улучшению этой ситуации разрабатываются сейчас в Минспорте.

Связываемся с дирекцией «Мегаспорта», в ведении которого находится велотрек в Крылатском, чтобы иметь консолидированное решение по этой ситуации. Нам сказали, что выделенное время на спортшколы, согласно заданию обеспечения спортобъекта, распределяется в рамках подготовки. Там очень сильно переживают в связи с этой ситуации, но спортшколы сами формируют выделенное время.

Из краткосрочных задач – введение культуры поведения и разграничение групп подготовки. Одним из предполагаемых решений мне видится в разграничении по времени групп начальной подготовки и групп совершенствования высшего спортивного мастерства, чтобы они по времени не пересекались», – сказал Кубеев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
велотрек
logoсборная России жен
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
Андрей Кубеев
Рекомендуем