«Париж – Ницца». 4-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Мартинес – 2-й, Аюсо сошел

Вингегор выиграл 4-й этап веломногодневки «Париж – Ницца».

Датский велогонщик Йонас Вингегор одержал победу на четвертом этапе многодневки «Париж – Ницца».

Испанец Хуан Аюсо (Lidl – Trek), лидировавший в общем зачете по итогам первых трех этапов, сошел из-за падения. 

«Париж – Ницца»

4-й этап

Бурж — Юшон

195 км

1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 4.16,12

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,41

3. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,45

4. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,42

5. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) — 2,54

6. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 3,38

7. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 4,02

8. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ United) — 4,20

9. Йенсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech) — 4,55

10 Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5,07

11. Маттео Верше (Франция, TotalEnergies) — 5,24

12. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 5,49

13. Николас Жуковски (Канада, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — 6,11

14. Том Ван Асбрук (Бельгия, NSN Cycling Team) — 6,22

15. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling Team) — 6,32...

54. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 17,52

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 12.53,15

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,52

3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) — 3,20

4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 3,39

5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ United) — 5,02

6. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 5,07

7. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,33

8. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5,45

9. Йенсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech) — 6,27

10. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 6,32...

32. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 18,13

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Зверский этап. Погода - тихий ужас, пелотон с самого старта разорвало, пачка аварий, сошёл ещё к примеру и Макналти. Когда ты видишь, что условный Аулар или лидер горного зачёта Педерсен проиграли по 33 минуты - это прям показатель веселья
Показалось сначала, что рановато начал спринт.
