«Париж – Ницца». 4-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Мартинес – 2-й, Аюсо сошел
Датский велогонщик Йонас Вингегор одержал победу на четвертом этапе многодневки «Париж – Ницца».
Испанец Хуан Аюсо (Lidl – Trek), лидировавший в общем зачете по итогам первых трех этапов, сошел из-за падения.
«Париж – Ницца»
4-й этап
Бурж — Юшон
195 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 4.16,12
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,41
3. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,45
4. Мик ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 1,42
5. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) — 2,54
6. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 3,38
7. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 4,02
8. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ United) — 4,20
9. Йенсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech) — 4,55
10 Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5,07
11. Маттео Верше (Франция, TotalEnergies) — 5,24
12. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 5,49
13. Николас Жуковски (Канада, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — 6,11
14. Том Ван Асбрук (Бельгия, NSN Cycling Team) — 6,22
15. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling Team) — 6,32...
54. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 17,52
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 12.53,15
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 0,52
3. Георг Штайнхаузер (Германия, EF Education – EasyPost) — 3,20
4. Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers) — 3,39
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ United) — 5,02
6. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) — 5,07
7. Тим ван Дейк (Нидерланды, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 5,33
8. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5,45
9. Йенсен Плаурайт (Австралия, Alpecin-Premier Tech) — 6,27
10. Йон Исагирре (Испания, Cofidis) — 6,32...
32. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 18,13
Показалось сначала, что рановато начал спринт.