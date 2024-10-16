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Илья Левитов: «Мы живем в мире, где читинг стал единственной темой для разговора в шахматах»

Экс глава ФШР Левитов высказался о читерском скандале с участием шахматиста Шевченко.

Румынский (ранее украинский) гроссмейстер Кирилл Шевченко был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве. Организаторы заметили, что он часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон. Сам шахматист обвинения отрицает.

—  Честно, с одной стороны, мне очень жаль парня. Ему всего 22 года, талантливый, оригинальный шахматист. Вся карьера впереди, и тут такое. Сейчас к теме читинга такое повышенное внимание, столько сваливается на неокрепшие головы молодых шахматистов... Знаю, были такие истории, что раньше в пиджак гроссмейстеры прятали бумажку с дебютом, как шпаргалку в школе. И если тебе вдруг попадается такой вариант, ты быстро вышел в туалет и подсмотрел его развитие. И это давало тебе преимущество. А представляете, какое раздолье сейчас?

Если в противостоянии равных соперников ты хотя бы раз посмотришь линию (игроки же чувствуют ключевой момент партии), то вместо того, чтобы 40 минут считать варианты, ты изображаешь умственную активность 15 минут и делаешь сильнейший ход, с пониманием дальнейшего плана. Это дает гигантское преимущество. Это как если бы соперникам Джоковича или Алькараса разрешили бы играть на весь корт, как в парном разряде. А серб и испанец действовали бы по стандартным правилам.

С другой стороны, если не брать персонально Шевченко (не знаком с ним, ничего не могу сказать), то в некотором смысле я рад этому событию. Оно может послужить началом другого периода в мировых шахматах и иного отношения к этой теме. 

— Меня смущает, что, судя по материалам в СМИ, во время партий с Бассемом Амином и Франсиско Вальехо Шевченко неоднократно ходил в туалет. То есть подсказки нужны были ему регулярно, и это звучит странно.

— Мне сложно сказать. Во-первых, я не шахматист. Во-вторых, не читерю. Предположу, что когда тебе надо выиграть партию по каким-то соображениям — финансовым, спортивным, а сил на это нет, то игрок начинает изобретать нечестные методы. Плюс из кулуарного общения могу сказать, что шахматисты сразу замечают, когда соперник пользуется подсказками. Это невозможно скрыть. Все знают примерный уровень друг друга, все партии можно посмотреть в базе. Поэтому если твой соперник вдруг начинает играть на 200 пунктов рейтинга сильнее, то сразу закрадываются нехорошие мысли. Если ты, конечно, не условный Борис Гельфанд. Человек с безупречной репутацией, про которого подумать такое можно только в горячем бреду.

Поэтому все подозревают друг друга. И варится каша, где, по сути, нет никакого контроля. А при современных средствах связи телефон за бачком — это детский сад.

— Он мог думать, что это какой-то второсортный турнир, где вообще не будет никаких проверок?

— А проверок, видимо, там и нет. Опять же, судя по материалам СМИ, телефон за бачком унитаза нашла бдительная уборщица. Грустно, но, с другой стороны, нужно что-то делать. Мы живем в мире, где читинг стал единственной темой для разговора в шахматах, — сказал Илья Левитов. 

Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал

«У нас с одаренными шахматистами беда. Может, где страна – там и шахматы?» Интервью с основателем Levitov Chess

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Илья Левитов
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Кирилл Шевченко
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