UFC Macau: Ядун засабмитил Фигейредо, Павлович нокаутировал Тейшейру и другие результаты

30 мая в Макао прошел турнир UFC Fight Night 277, который возглавил поединок Суна Ядуна (23-9-1) и Дейвисона Фигейредо (25-7-1). Ядун поймал бразильца на гильотину во втором раунде.

Остальные бои главного карда :

Чжан Миньян (19-8) проиграл нокаутом в первом раунде Алонсо Менифилду (18-6-1);

Сергей Павлович (21-3) нокаутировал Таллисона Тейшейру (9-2) в первом раунде;

Кай Асакура (22-6) нокаутировал Камерона Смазермана (12-7) в первом раунде;

Джек Мэттьюс (23-8) победил Карлстона Харриса (19-8) единогласным решением судей;

Бой Алекса Переса (26-10) и Сумудаэржи (19-7) признан не состоявшимся после удара Сумудаэржи в пах Переса во втором раунде.

