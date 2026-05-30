UFC Macau: Ядун засабмитил Фигейредо, Павлович нокаутировал Тейшейру и другие результаты

30 мая в Макао прошел турнир UFC Fight Night 277, который возглавил поединок Суна Ядуна (23-9-1) и Дейвисона Фигейредо (25-7-1). Ядун поймал бразильца на гильотину во втором раунде.

Остальные бои главного карда:

  • Чжан Миньян (19-8) проиграл нокаутом в первом раунде Алонсо Менифилду (18-6-1);

  • Сергей Павлович (21-3) нокаутировал Таллисона Тейшейру (9-2) в первом раунде;

  • Кай Асакура (22-6) нокаутировал Камерона Смазермана (12-7) в первом раунде;

  • Джек Мэттьюс (23-8) победил Карлстона Харриса (19-8) единогласным решением судей;

  • Бой Алекса Переса (26-10) и Сумудаэржи (19-7) признан не состоявшимся после удара Сумудаэржи в пах Переса во втором раунде.

«Землицу русскую в руку берем, и сила появляется». Что такое куйка в самом проблемном дивизионе UFC?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Комментарии

пока буду готовить всякие вкусняшки под лигу чемпионов и попивать пенное, буду смотреть эти бои - время карда вообще шикарное))
Не рановато с пенным начинаешь?😁✌️
только первый бокал пошел))
На украинской сетанте вместо боя Павловича включили нарезки футбола 🤡🐽🤡
Россия - Голландия 3:1? 🤔
Ну у нас бой Амосова тоже не показывали )
Бразильцы вон там в углу лежат
наконец-то то самый павлович
О, вернулся старый добрый Павлович! Молодчик! С победой!
фигередо норм заработал - стучать стал когда его даже не закрыли))
Я, конечно, мягко говоря не часто получал удар между ног от профессиональных бойцов, но почему от этого блевать начинают, не переставая? Это же разные органы.
Да бывали прямые удары и так не исполняли. А тут чиркнул
шикарный переводчик. говорит так, будто это он сейчас нокаутировал)
Не помню, у Павловича ведь забавный переводчик был? В ютубе завирусилось видео ещё
"Поздравляем тебя, ты ну как делаешь, каждый раз, каждый раз, хочешь так делать?"
Шашлык ,вино ,ufc 👍🏻
А потом баня
Да не попал китаец так чтоб исполнять этот цирк в клетке.Понял что проигрывает вот и все слился
