Кабайел – о победе Усика над Верховеном: «Думаю, Рико вел с преимуществом в один раунд. Как получилось, так получилось. Я не рефери»
Немецкий боксер-тяжеловес Агит Кабайел прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верховеном.
«Хороший бой. Что есть, то есть. Я главный претендент. Думаю, что подерусь с Усиком в Германии в следующем бою. Долго этого жду. Я готов.
Победил ли Усик? Да, разве вы не видели? Думаю, Рико вел с преимуществом в один раунд. Как получилось, так получилось. Я не рефери.
Реванш Усика и Верховена может помешать нашему бою, это проблема. Но это был лишь показательный поединок. Я должен быть первым в очереди», – сказал Кабайел.
Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.
Срочно нужно возвращать ноги. Если ногам уже все - тогда заканчивать карьеру. Курд стоячую мишень разбомбит на изи.
Имея на счету 500 лямов, гораздо проще заработать еще пару сотен, не получая в бубен, чем получив в бубен, добрать "жалкий" сотен и остаться дурачком на старости лет. А в бубен получать он стал регулярно. Пока спасаело, что в молодости недополучил благодаря ломаченковским ногам.