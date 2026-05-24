Бриедис – о победе Усика над Верховеном: «Александр вообще не боксировал. Так нельзя»

«Поздравляю Усика с победой. Но, конечно, так боксировать, как Александр в этом бою, нельзя. Точнее он вообще не боксировал.

Первый вариант – специально тянул до последнего, чтобы сделать интригу и шоу для зрителей.

Второй – Александру уже нужно заканчивать карьеру. Потому что настоящий Усик должен двигаться на ногах, работать, создавать углы и быть легким в ринге, а не стоять на месте все 10 раундов, как это было сегодня», – написал Бриедис в соцсетях.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Ранняя остановка и странный счет на карточках. Усик правда мог проиграть?

«Братан, ты проиграл это дерьмо». Вот это пожар из-за остановки в бою Усика и Верховена

Диванным экспертам конечно лучше знать, что Верховена засудили, но тут скорее Усик весь бой страдал фигней до 11 раунда. Потом он включился, уронил голландца, то после нокдауна защищался пассивно, бой остановили. Вспоминается, что стоячие нокауты зачастую намного тяжелее чем те, когда человек упал и не смог вовремя встать, ибо при них боксер получает намного больше урона толком на защищаясь. Рико молодец, а усик решил закосплеить Фьюри в бою с Нганну, т.е. вышел непонятно зачем на ринг
Усик вышел за бабками. Бабки бы он получил и так, и так, но вот с шоу вопрос. Собственно, страдал он ради шоу, интриги, скандала и прочего.
Кстати, сам Бриедис против Усика провел отличный бой, в свое время. И тогда тоже Усик выиграл на тоненького. Думаю, именно бой с Марисом был для Александра самым сложным в его карьере.
Вот, кстати, да. Согласен с вами.
Каким образом бы Усик проиграл? Два варианта, при которых он в любом случае выигрывает: 1. Усик нокаутирует Рикки в 12 раунде, так как тот уже готов был к этому (самый вероятный). 2. Усик и так выиграл 11 раунд 10:8 и и он ведет на все карточках судей, а так же он бы выиграл 12 раунд.
Он никак бы и не проиграл и без судьи
ну усик в принципе и заканчивает, там два боя ещё осталось по его словам
