Бриедис – о победе Усика над Верховеном: «Александр вообще не боксировал. Так нельзя»

Маирис Бриедис прокомментировал победу Александра Усика над Рико Верховеном .

«Поздравляю Усика с победой. Но, конечно, так боксировать, как Александр в этом бою, нельзя. Точнее он вообще не боксировал.

Первый вариант – специально тянул до последнего, чтобы сделать интригу и шоу для зрителей.

Второй – Александру уже нужно заканчивать карьеру. Потому что настоящий Усик должен двигаться на ногах, работать, создавать углы и быть легким в ринге, а не стоять на месте все 10 раундов, как это было сегодня», – написал Бриедис в соцсетях.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

