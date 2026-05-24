Тренер Верховена: «Рико устал. Вряд ли он продержался бы 12-й раунд против Усика. Александр заслуженно победил»

Тренер Верховена считает заслуженной победу Усика.

Тренер Верховена считает, что Рико не выдержал бы 12-й раунд против Александра Усика .

«Рико превосходно выступил. Считаю, что бой был остановлен преждевременно, но Верховен устал, ведь шел уже 11-й раунд. Мог бы Рико продержаться до конца боя? Вряд ли. Но остановка не была необходима. Я за уважение к сопернику и не фанат всей этой ерунды. Усик победил, и я поздравляю его от всего сердца.

Думаю, Александр захочет реванш, когда посмотрит повтор боя. Рико заслуживает еще одного шанса. Ему нужно набраться опыта. Это был его первый бой, который длился больше пяти раундов», – сказал Питер Фьюри.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Ранняя остановка и странный счет на карточках. Усик правда мог проиграть?

«Братан, ты проиграл это дерьмо». Вот это пожар из-за остановки в бою Усика и Верховена