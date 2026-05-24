  Тренер Верховена: «Рико устал. Вряд ли он продержался бы 12-й раунд против Усика. Александр заслуженно победил»
Тренер Верховена: «Рико устал. Вряд ли он продержался бы 12-й раунд против Усика. Александр заслуженно победил»

Тренер Верховена считает заслуженной победу Усика.

Тренер Верховена считает, что Рико не выдержал бы 12-й раунд против Александра Усика.

«Рико превосходно выступил. Считаю, что бой был остановлен преждевременно, но Верховен устал, ведь шел уже 11-й раунд. Мог бы Рико продержаться до конца боя? Вряд ли. Но остановка не была необходима. Я за уважение к сопернику и не фанат всей этой ерунды. Усик победил, и я поздравляю его от всего сердца.

Думаю, Александр захочет реванш, когда посмотрит повтор боя. Рико заслуживает еще одного шанса. Ему нужно набраться опыта. Это был его первый бой, который длился больше пяти раундов», – сказал Питер Фьюри.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Ранняя остановка и странный счет на карточках. Усик правда мог проиграть?

«Братан, ты проиграл это дерьмо». Вот это пожар из-за остановки в бою Усика и Верховена

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
Верховену просто сохранили немного больше здоровья, чем он мог потерять таки выйдя на тот 12 раунд
даже тренер признаёт, что его боксер закончился в 11 раунде и это финиш
Понятия не имею, как в семье Фьюри родился такой адекват.
Его буквально все бриты уважают, даже те, которые люто ненавидят Тайсона Фьюри, его брата и батю)
да он вообще гений
как он Кличко-младщего переиграл
легендарный дед!
Тренер адекватный 👍
Саня чемп👊
Кажется, тренер в доле с судьёй и организаторами)) очень странный комментарий
В ринге судит рефери, а не судья.
Ох уж эти конспирологи, чего только не придумают :)
Да, при том, что можно и так на произошедшее посмотреть, но этот взгляд напрашивается со стороны и в пользу Усика, а чел как-никак представляет команду соперника.
А зачем тогда протест подал тренер?)))
Потом сверху попросили остыть и дать такой комментарий) Ставки были слишком велики, видать
Усик конечно выдающийся боец, и в плане техники, и в плане выносливости. До последних раундов всегда свеж. Не зря он столько тренируется. Это даёт преимущество в поздних раундах.
