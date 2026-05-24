Усик – о поединке с Верховеном: «Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно»
Александр Усик объяснил плохое выступление в поединке с Рико Верховеном.
«Говорят, было напряженно смотреть мой бой с Рико. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно, бросьте», – написал в соцсетях Усик.
Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Александра Усика
