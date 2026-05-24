Усик – о поединке с Верховеном: «Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно»

Чемпион мира по боксу Александр Усик объяснил плохое выступление в поединке с Рико Верховеном.

«Говорят, было напряженно смотреть мой бой с Рико. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно, бросьте», – написал в соцсетях Усик.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Вся суть таких боев. Боксер-профи страдает фигней пол боя ради интриги, судьи дают победу боксеру. СМИ мусолят скандал, организаторы с удовольствием делают реванш и гребут деньги лопатой. Пипл хавает
Я думаю это сарказм. На самом деле он не был готов к бою нормально. Зачем-то вышел с лишним весом, весь бой стоял на одном месте, устал к 5-6 раунду и дальше уже дрался на волевых. Мне даже показалось, что он в скорости уступал.
👌👌👌👌👌👌🤝
А я то думал, зачем он головой столько ударов поймал. Оказывается, вот оно, чтобы скучно не было ))))
На лицо Рико и Усика глянь, сравни кто там лицом удары ловил
Самое время анекдоту про прапорщика
Фуф, а мы то думали...
Шоу должно продолжаться!
