Усик – о поединке с Верховеном: «Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно»

Александр Усик объяснил плохое выступление в поединке с Рико Верховеном.

«Говорят, было напряженно смотреть мой бой с Рико. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно, бросьте», – написал в соцсетях Усик.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

