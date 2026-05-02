Карлос Пратес досрочно победил Джека Делла Маддалену на турнире UFC в Перте

2 мая в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC Fight Night 275. В главном событии ивента встретились бойцы полусреднего дивизиона Джек Делла Маддалена (18-4) и Карлос Пратес (24-7).

Пратес победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Делла Маддалена в прошлом поединке уступил Исламу Махачеву, утратив пояс чемпиона организации. Пратес к бою подходил на серии из двух досрочных побед.

