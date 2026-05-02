Карлос Пратес досрочно победил Джека Делла Маддалену на турнире UFC в Перте

2 мая в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC Fight Night 275. В главном событии ивента встретились бойцы полусреднего дивизиона Джек Делла Маддалена (18-4) и Карлос Пратес (24-7).

Пратес победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Делла Маддалена в прошлом поединке уступил Исламу Махачеву, утратив пояс чемпиона организации. Пратес к бою подходил на серии из двух досрочных побед.

UFC Fight Night 275: Пратес подрался с Маддаленой, Газиев проиграл Перичичу и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
А теперь почувствуйте, насколько хорош Гэрри. Он избивал Пратеса 3-4 раунда. Именно Гэрри самый неудобный соперник для Ислама.
Ещё вышел на коротком уведомлении
Это был совсем другой Пратес, который первого серьёзного соперника получил. По началу просто испугался, а под конец боя понял, что он соответствует уровню и собственно в пятом раунде того боя и родился нынешний Пратес. Сейчас в их бою Гэрри бы спасался в борьбе, как против МВП.
Переоценили Джека как боксера. Ни борьбу не подтянул , ни ногами и руками попасть толком не мог, короче Поатес его окончательно деклассировал и мы его больше не увидим
Просто деклассирование. По другому не сказать.
Оказывается, если стоять на месте и принимать удары лицом и ногами, то можно проиграть с тяжелыми последствиями
Кто бы мог подумать...
Ислам вновь в самой конкурентной категории,учитывая ее состав:,Пратеса,Гэрри и Моралеса. Еще бы Шавкат был здоров и активен,тогда точно самый сильный состав получился бы
+++
Джеку необходимо поменять тренера, какой был план ? Бороться? Или стоять и принимать удары на себя
Маддалена еще раз доказал что он тупой боксер. Ну соперник выше тебя, руки у него длиннее, зачем стоять перед ним и давать ему тебя бить с дистанции. + у тебя получилось пару раз сделать проход. Значит подходи к нему на ближнюю и работай с ближней дистанции и пробуй вязать и переводить. Ведь пратес пропускал с низу сбоку на ближней. Нет, надо стоять как истукан с соперником у которого длиннее руки и который выше ростом и давать ему себя бить. И команда у него такие же тупые, вместо того чтобы подсказать ему выше написанное они сказали ему что пратес устал выходи и работай) и вообще не понятно с каким планом на бой он выходил. Еще маддалена морально слабый, что он показал второй бой подряд. Что с исламом было видно его написанное на лице нежелание драться от безысходности, что сейчас, он проиграл потому что сдался. В этом бою не было глухого нокаута, просто он уже не знал что делать, задолбался стоять на месте и терпеть избиение и падал от каждого толчка вместо того чтобы биться до последнего на морально волевых
Маддвлена подтвердил звание мешка. Какой они план на бой придумали? Ловить лицом удары, пока Пратес не устанет?
Искренне жаль Мадалану, но бразилец на какой-то другом уровне
Это не проигрыш. Это унижение.
Карлос Пратес: «Победа над Маддаленой сделает меня следующим претендентом. Побью Махачева или Гэрри»
30 апреля, 09:57
Маддалена – о бое с Пратесом: «Не думаю, что будет много танцев. Мы сразу включимся, войдем в агрессивный ритм»
25 апреля, 12:00
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
15 апреля, 12:22
