Карлос Пратес досрочно победил Джека Делла Маддалену на турнире UFC в Перте
2 мая в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC Fight Night 275. В главном событии ивента встретились бойцы полусреднего дивизиона Джек Делла Маддалена (18-4) и Карлос Пратес (24-7).
Пратес победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Делла Маддалена в прошлом поединке уступил Исламу Махачеву, утратив пояс чемпиона организации. Пратес к бою подходил на серии из двух досрочных побед.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
