Мурат Гассиев победил Петера Кадиру техническим нокаутом и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе

Гассиев защитил титул.

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) победил Петера Кадиру (23-2, 13 КО).

Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.

Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.

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