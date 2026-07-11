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  4. Мурат Гассиев победил Петера Кадиру техническим нокаутом и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе

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Мурат Гассиев победил Петера Кадиру техническим нокаутом и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе
Гассиев защитил титул.

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) победил Петера Кадиру (23-2, 13 КО).

Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.

Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.

Усик освободил все пояса – теперь-то тяжелый вес заживет?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoМурат Гассиев
logoбокс

Комментарии

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Так себе выглядело. И бой в целом, и особенно остановка. Повеяло духом Хрюнова ... )
И это бой за титул чемпиона мира по боксу в Королевском весе. Да уж. Видимо боксу реально конец(
ОтветFobos2067
И это бой за титул чемпиона мира по боксу в Королевском весе. Да уж. Видимо боксу реально конец(
это не тот вес
ОтветНиколай Дудочкин
это не тот вес
А какой по твоему королевский)))? Супертяжи всегда элитой были
Я думал ему лет сто, он там когда одного известного десантника побеждал, в 2010? 🤣
ОтветMehmet Okur
Я думал ему лет сто, он там когда одного известного десантника побеждал, в 2010? 🤣
По меркам бокса он молодой
ОтветMehmet Okur
Я думал ему лет сто, он там когда одного известного десантника побеждал, в 2010? 🤣
Это же в 2018 было…
Ты тоже не накидывай от себя.
Не стал смотреть бой. Хватило нудятины в бое до него. Смотреть невозможно.
Что за неликвид привозят для боев нашим парням и зачем это делают?
Чтоьы кремлев осваивал выделенные деньги?
Там на трибунах знаменитостей из Мира бокса и спорта было больше, чем на ринге.
На классе, поздравления!
ОтветPolitruk
На классе, поздравления!
Айяйяйяй убили немца!
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