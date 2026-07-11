Мурат Гассиев победил Петера Кадиру техническим нокаутом и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе
Гассиев защитил титул.
Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) победил Петера Кадиру (23-2, 13 КО).
Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.
Немец принял бой на коротком уведомлении и заменил француза Тони Йоку (15-3, 12 КО), который получил травму спины во время тренировочного лагеря.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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