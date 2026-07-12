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  4. UFC 329: Макгрегор проиграл Холлоуэю, Пимблетт задушил Сен-Дени за 50 секунд, Уиттакер победил Крылова

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UFC 329: Макгрегор проиграл Холлоуэю, Пимблетт задушил Сен-Дени за 50 секунд, Уиттакер победил Крылова

12 июля в Лас-Вегасе прошел UFC 329, в главном событии которого Макс Холлоуэй (28-9) техническим нокаутом победил Конора Макгрегора (22-7) – ирландец травмировал ногу на первой минуте.

Бойцы встречались в 2013-м: трехраундовый поединок единогласным решением судей выиграл Конор. Реванш с Холлоуэем – первый бой для Макгрегора за пять лет.

Главные бои турнира:

Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд, сломавшись после первого же удара

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoUFC
logoКонор Макгрегор
logoЛонэ Кавана
Гейбл Стивсон
logoНикита Крылов
logoРоберт Уиттакер
logoБрэндон Ройвал
logoБенуа Сен-Дени
logoКори Сэндхаген
logoUFC 329
logoПэдди Пимблетт
logoМарио Баутиста

Комментарии

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Вовремя как новость вышла. А то чуть не пропустил турнир.
ОтветGaasJT
Вовремя как новость вышла. А то чуть не пропустил турнир.
Тоже так подумал!
ОтветGaasJT
Вовремя как новость вышла. А то чуть не пропустил турнир.
Врубай трансляцию! Самое интересное пропустишь
До октагона дошел? Дошел. Что ещё Вам надо?
ОтветЗануда
До октагона дошел? Дошел. Что ещё Вам надо?
Спасибо
ОтветЗануда
До октагона дошел? Дошел. Что ещё Вам надо?
На Фейс ту Фейс устроил суету? Устроил. Чего ещё ждали то)))
ЛУЧШЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИСТОРИИ СПОРТА
Чисто алкаш из КБ вышел драться) такой цирк, просто позорище.
Походу Пимблету могут снова навалять)
Ответ58hyjmsr27
Походу Пимблету могут снова навалять)
Сен-Дени крепкий мужик, тут для Пимблета прогулка вряд ли будет.
Ответ58hyjmsr27
Походу Пимблету могут снова навалять)
Так и будет, Пимблет очень слабый боец, только мешков старых может бить
Он вышел уже с травмой. Просто не хотел сниматься до боя из-за бабок. Травмировался в лагере, видимо. Пошел махать ногами чтобы сделать вид, что в бою получил. Клоун. Не зря оператор показал странный момент в повторе еще до выхода в клетку
Ответfc_a.m.
Он вышел уже с травмой. Просто не хотел сниматься до боя из-за бабок. Травмировался в лагере, видимо. Пошел махать ногами чтобы сделать вид, что в бою получил. Клоун. Не зря оператор показал странный момент в повторе еще до выхода в клетку
Вряд ли, просто у него связки не держат уже такие удары, но он зачем-то их наносит. Что с Порье, что тут.
Это не 2013 год, чтобы вертушки крутить. Особенно учитывая, чем он занимался последние 10 лет.
Ответfc_a.m.
Он вышел уже с травмой. Просто не хотел сниматься до боя из-за бабок. Травмировался в лагере, видимо. Пошел махать ногами чтобы сделать вид, что в бою получил. Клоун. Не зря оператор показал странный момент в повторе еще до выхода в клетку
Ну колено у него довольно стрёмно выгнулось при первом прыжке
Зрителей в Лас Вегасе даже однорукие бандиты так не кидали.
ну что, Пимблетта всё ещё UFC тащит?
чувак начинал спорно, но с каждым боем развивался. и бой с Гейтжи был абсолютно честным: Пэдди проиграл, но принял удары Джастина и оказал сопротивление.
Сен Дени - очень серьёзный соперник. Пэдди - красавчик.
Админы братцы, турнир пройдёт больше чем через месяц, нафига его сейчас постить, за неделю афишируете да.
Пэдди унизил смурных обитателей спортса, которым только и надо, чтобы боец молчал с кислым лицом и короткой стрижкой
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