UFC 329: Макгрегор проиграл Холлоуэю, Пимблетт задушил Сен-Дени за 50 секунд, Уиттакер победил Крылова

12 июля в Лас-Вегасе прошел UFC 329, в главном событии которого Макс Холлоуэй (28-9) техническим нокаутом победил Конора Макгрегора (22-7) – ирландец травмировал ногу на первой минуте.
Бойцы встречались в 2013-м: трехраундовый поединок единогласным решением судей выиграл Конор. Реванш с Холлоуэем – первый бой для Макгрегора за пять лет.
Главные бои турнира:
Пэдди Пимблетт (24-4) задушил Бенуа Сен-Дени (17-4) в первом раунде;
Кори Сэндхаген (18-7) проиграл Марио Баутисте (18-3) единогласным решением судей (28-29 – трижды);
Брэндон Ройвал (18-9) задушил Лонэ Кавану (10-2) в третьем раунде;
Кинг Грин (36-17-1) нокаутировал Терренса Маккини (18-9) в первом раунде;
Роберт Уиттакер (28-9) нокаутировал Никиту Крылова (31-12) в третьем раунде;
Гейбл Стивсон (4-0) нокаутировал Элайшу Эллисона (5-3) в первом раунде.
Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд, сломавшись после первого же удара
Комментарии
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Это не 2013 год, чтобы вертушки крутить. Особенно учитывая, чем он занимался последние 10 лет.
чувак начинал спорно, но с каждым боем развивался. и бой с Гейтжи был абсолютно честным: Пэдди проиграл, но принял удары Джастина и оказал сопротивление.
Сен Дени - очень серьёзный соперник. Пэдди - красавчик.