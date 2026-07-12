UFC 329: Макгрегор проиграл Холлоуэю, Пимблетт задушил Сен-Дени за 50 секунд, Уиттакер победил Крылова

12 июля в Лас-Вегасе прошел UFC 329, в главном событии которого Макс Холлоуэй (28-9) техническим нокаутом победил Конора Макгрегора (22-7) – ирландец травмировал ногу на первой минуте.

Бойцы встречались в 2013-м: трехраундовый поединок единогласным решением судей выиграл Конор. Реванш с Холлоуэем – первый бой для Макгрегора за пять лет.

Главные бои турнира :

Нелепое возвращение Конора: проиграл за 65 секунд, сломавшись после первого же удара