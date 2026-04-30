Карлос Пратес: «Победа над Маддаленой сделает меня следующим претендентом. Побью Махачева или Гэрри»
Пратес хочет драться с победителем боя Махачев – Гэрри.
Карлос Пратес рассчитывает стать следующим претендентом на титул, если победит Джека Делла Маддалену.
«Делла Маддалена – хороший ударник, опасный парень. Я отношусь к нему с уважением, но думаю, что настало мое время.
Победа сделает меня следующим претендентом на титул. Махачев и Гэрри подерутся в августе, и я побью победителя», – сказал Пратес.
Пратес и Маддалена подерутся 2 мая в главном событии UFC Fight Night 275 в Перте.
Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес провели битву взглядов в Перте
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Моралес тогда с кем подписал контракт на бой? Видимо с Камару, остальные заняты