Карлос Пратес: «Победа над Маддаленой сделает меня следующим претендентом. Побью Махачева или Гэрри»

Пратес хочет драться с победителем боя Махачев – Гэрри.

Карлос Пратес рассчитывает стать следующим претендентом на титул, если победит Джека Делла Маддалену .

«Делла Маддалена – хороший ударник, опасный парень. Я отношусь к нему с уважением, но думаю, что настало мое время.

Победа сделает меня следующим претендентом на титул. Махачев и Гэрри подерутся в августе, и я побью победителя», – сказал Пратес.

Пратес и Маддалена подерутся 2 мая в главном событии UFC Fight Night 275 в Перте.

