Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
Пратес и Гэрри договорились о реванше.
Карлос Пратес хочет провести реванш с Иэном Гэрри за титул
«Буду болеть за Гэрри в бою с Махачевым. Хочу, чтобы у меня состоялся реванш с Иэном за чемпионский пояс.
Мы сделаем наш реванш в Бразилии. Мы созванивались с Гэрри примерно три недели назад, и у нас есть план: я побеждаю Маддалену, он побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии», – сказал Пратес.
В апреле 2025-го Гэрри победил Пратеса решением судей. В ночь со 2 на 3 мая Карлос проведет бой с Джеком Делла Маддаленой.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Казалось бы, ну что могло пойти не так?! 🤷♂️