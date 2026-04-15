Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»

Пратес и Гэрри договорились о реванше.

Карлос Пратес хочет провести реванш с Иэном Гэрри за титул

«Буду болеть за Гэрри в бою с Махачевым. Хочу, чтобы у меня состоялся реванш с Иэном за чемпионский пояс.

Мы сделаем наш реванш в Бразилии. Мы созванивались с Гэрри примерно три недели назад, и у нас есть план: я побеждаю Маддалену, он побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии», – сказал Пратес.

В апреле 2025-го Гэрри победил Пратеса решением судей. В ночь со 2 на 3 мая Карлос проведет бой с Джеком Делла Маддаленой.

300 ударов в голову – самая кровавая разборка года в UFC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Курил бы и дальше сигареты, чем эту дрянь 😁
План был надёжен, как швейцарские часы...
Казалось бы, ну что могло пойти не так?! 🤷‍♂️
Какой добрый дядя. Себе выбрал сложную задачу, а Гэрри оставил проходной бой))
Пофантазируем что они оба победят, но куда они денут самого опасного непобежденого Моралеса в дивизионе?
С Камару может подраться и кстати лишиться нолика.
Мне кажется Джек должен его перебить в стойке
Джек уже никого не перебьет, он бил только мешков, единственный серьезный соперник у него был Белал, просто повезло с соперниками и взобрался ненадолго на вершину
Мда, тут прям губа не дура. Не уверен что у Пратеса вообще есть что противопоставить ДДМ, кроме тяжелого удара, как ударник австралиец нравится больше, техничнее работает, движения собраннее. Как Гэрри должен выиграть у Махачева тоже остаётся тайной, яного спада и слабых мест у Ислама до сих пор не наблюдается, главное что бы ирландец аккуратнее пальцами тыкал. В целом вполне может получиться, что у нас будет не один реванш, а 2: Махачев-ДДМ, Пратес-Гэрри.
