Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»

Карлос Пратес хочет провести реванш с Иэном Гэрри за титул

«Буду болеть за Гэрри в бою с Махачевым . Хочу, чтобы у меня состоялся реванш с Иэном за чемпионский пояс.

Мы сделаем наш реванш в Бразилии. Мы созванивались с Гэрри примерно три недели назад, и у нас есть план: я побеждаю Маддалену, он побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии», – сказал Пратес.

В апреле 2025-го Гэрри победил Пратеса решением судей. В ночь со 2 на 3 мая Карлос проведет бой с Джеком Делла Маддаленой.

