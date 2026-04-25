  Маддалена – о бое с Пратесом: «Не думаю, что будет много танцев. Мы сразу включимся, войдем в агрессивный ритм»
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке против Карлоса Пратеса.

«Думаю, первая минута будет очень интересной. Мы оба войдем в свой ритм – агрессивный ритм. Не думаю, что в начале будет много танцев и разведки. Мы сразу включимся, посмотрим, кто из нас сильнее, и дальше будем развивать бой на протяжении всех пяти раундов.

Думаю, что я удосрочу его в пятом раунде. Да, я оформлю поздний финиш в пятом раунде», – сказал Делла Маддалена.

Поединок между Делла Маддаленой и Пратесом возглавит турнир UFC Perth, который пройдет 2 мая.

Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Пишите правильно фамилию - Ммаддалленна.
Пратэс его прикончит..
Хорошо бы для Пратеса , и сделать это в первом раунде , или потом сам спать улетит раунду ко второму-третьему . Маддалена класснее как ударник
