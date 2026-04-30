UFC Fight Night 275: Пратес подерется с Маддаленой, Газиев – Перичич и другие бои
2 мая в Перте (Австралия) состоится турнир UFC Fight Night 275, в главном событии которого подерутся Джек Делла Маддалена (18-3) и Карлос Пратес (23-7).
Главный кард:
Бенеил Дариуш (23-7-1) – Куиллан Салкиллд (11-1);
Тим Эллиотт (22-13-1) – Стив Эрцег (13-4);
Шамиль Газиев (14-2) – Брэндо Перичич (6-1);
Тай Туиваса (15-9) – Луи Сазерлэнд (10-5).
Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» начнется в 11:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 14:00.
Маддалена – о бое с Пратесом: «Не думаю, что будет много танцев. Мы сразу включимся, войдем в агрессивный ритм»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
