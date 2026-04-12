Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
Трамп отметил красоту бразильского бойца UFC Косты.
Появился отрывок разговора президента США Дональда Трампа и бразильского бойца UFC Паоло Косты.
- Спасибо за то, что вы делаете.
– Ты красивый парень. Отличный бой. Ты мог бы стать моделью, да. Отлично выглядишь. Но и для бойца ты хорошо подходишь. Спасибо, парень, – сказал Трамп.
Напомним, Пауло Коста нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова на UFC 327.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
без гачимучи
Настоящий Миротворец помирил бы и этих
Кровавый диктатор с ушастым евреем убили десятки тысяч людей а этот ему спасибо 🤦♂️