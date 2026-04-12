Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»

Трамп отметил красоту бразильского бойца UFC Косты.

Появился отрывок разговора президента США Дональда Трампа и бразильского бойца UFC Паоло Косты.

- Спасибо за то, что вы делаете.

– Ты красивый парень. Отличный бой. Ты мог бы стать моделью, да. Отлично выглядишь. Но и для бойца ты хорошо подходишь. Спасибо, парень, – сказал Трамп.

Напомним, Пауло Коста нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова на UFC 327.

Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»

Первое поражение Мурзаканова в UFC – безжизненно смотрел в потолок после грустного нокаута

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
Пожалел что они не встретились на острове Эпштейна?
самый обычный гетеро разговор с комплиментами двух гетеро мужчин
без гачимучи
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Ничего против Пауло не имею, но тот как будто непосредственно со съемок этого фильма всегда выглядит)
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Он реально красив, я подумал, что Роналду перешел в ММА сначала, лол
так Трамп в очередной раз подтвердил, что он ну совершенно точно не гей
Ответ Lavochkin12
Все понятно с ним, так вот почему оказывается ему нравится UFC.
Почему они все дрались, а Трамп сидел и только хлопал?
Настоящий Миротворец помирил бы и этих
Вот и доказательства, что слухи про Трампа с девочками на острове, это фейк
Кринжатина 😎
Спасибо что вы делаете ??? Коста реально олень 🦌
Кровавый диктатор с ушастым евреем убили десятки тысяч людей а этот ему спасибо 🤦‍♂️
Ответ 5hxrb7mywu
Деньги не пахнут кровью.Вот реально если выпендреж его не бесил так многие бойцы продают свои бои,вот это лизоблюдство прям мерзость была.
Трамп Ирану на переговорах: всё, больше не могу разговаривать, еду на UFC
Эпштейн. Возрождение.
Вечером старый долбиться уже будет с красивым парнем 😀
