Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»

Трамп отметил красоту бразильского бойца UFC Косты.

Появился отрывок разговора президента США Дональда Трампа и бразильского бойца UFC Паоло Косты .

- Спасибо за то, что вы делаете.

– Ты красивый парень. Отличный бой. Ты мог бы стать моделью, да. Отлично выглядишь. Но и для бойца ты хорошо подходишь. Спасибо, парень, – сказал Трамп.

Напомним, Пауло Коста нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова на UFC 327.

