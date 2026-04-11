  Азамат Мурзаканов: «Коста никогда в жизни не выиграет у меня по рукопашке. Даже мастера спорта не выполнит»
Азамат Мурзаканов: «Коста никогда в жизни не выиграет у меня по рукопашке. Даже мастера спорта не выполнит»

Боец полутяжелого дивизиона UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке с Пауло Костой.

– Коста побеждал Романа Копылова. А ведь вас и Романа считают лучшими представителями армейского рукопашного боя в ММА. Если Коста сейчас выиграет, можно его считать чемпионом России по рукопашке?

– Нет, конечно! По рукопашке он никогда в жизни не сможет у меня выиграть и даже мастера спорта не выполнит. Рукопашка – совсем другое. Там специфика иная. Если в ММА у меня 16-0, то там у меня несколько сотен боев.

– Вы же там даже Магомеда Анкалаева побеждали?

– Это было очень давно. Проходил чемпионат южного военного округа, мы вышли в финал. Но это больше не бой был, а как дружеский спарринг. Один раунд, пять минут, – сказал Мурзаканов.

Поединок между Мурзакановым и Костой пройдет в соглавном событии турнира UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами.

Фанаты из Бразилии болеют за рукопашника из Нальчика – непобежденного нокаутера UFC. Что происходит?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
полутяжелый вес (MMA)
Мурзик не подведи)) 👊
Мурзик не подведи)) 👊
И ведь не подвёл , осталось по РБ выскочить .
Он тебя с ноги вырубил)
Он тебя с ноги вырубил)
Думаешь он не заметил?
