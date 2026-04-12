45

Азамат Мурзаканов досрочно проиграл Пауло Косте на UFC 327. Это его первое поражение в карьере

В ночь на 12 апреля в Майами (штат Флорида) проходит турнир UFC 327. В соглавном событии ивента состоялся поединок в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым (16-1) и Пауло Костой (16-4).

Коста нокаутировал Мурзаканова в третьем раунде.

Мурзаканов к бою подходил на серии из трех досрочных побед. До этого он дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Ракича.

Для Косты поединок с Мурзакановым стал первым после перехода в полутяжелый дивизион.

Фанаты из Бразилии болеют за рукопашника из Нальчика. Что происходит?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC 327
logoАзамат Мурзаканов
logoMMA
logoПауло Коста
полутяжелый вес (MMA)
logoUFC
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Не надо нервничать. Все закончится быстро». Мурзаканов)))
Ответ SGambler
Ору
Ответ SGambler
Не обманул)
Да это предел Мурзаканова. Ульберг или Прохазка тоже бы танком проехались. Только у Анкалаева есть шансы на титул если заживут болячки и психологически восстановился от поражения.
Коста сводил Мурзаканова в школу рукопашного боя
Мелковат Азамат, даже на фоне средневеса. Во втором раунде неплохо накидал, но пропустил слишком много, особенно по корпусу.
У Мурзаканова был шанс во втором раунде, когда Коста оказался на полу.. но Азамат почему-то решил задушить соперника, вместо того, чтобы начать его добивать..
А в остальном, односторонний бой.. еще и с худшим вариантом концовки для Мурзаканова..
Отличный бой от Косты, а Азамат трусливо в концовке уполз.
Теперь реванш по рукопашке бы.
Ответ Крыс Пол
Теперь реванш по рукопашке бы.
🤣
На словах ты - Лев Толстой....
Азамат явно недооценил соперника. Такое ощущение, что он вообще к нему не готовился. Ну а Коста прекрасно справился с ролью матадора в этом бою, респект
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
сегодня, 18:02
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
сегодня, 17:14
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
сегодня, 16:04
Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании
сегодня, 15:42
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
сегодня, 14:54
Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
сегодня, 14:24
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
сегодня, 13:22
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
сегодня, 12:22
Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
сегодня, 11:51Фото
Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем