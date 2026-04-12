Азамат Мурзаканов досрочно проиграл Пауло Косте на UFC 327. Это его первое поражение в карьере
В ночь на 12 апреля в Майами (штат Флорида) проходит турнир UFC 327. В соглавном событии ивента состоялся поединок в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым (16-1) и Пауло Костой (16-4).
Коста нокаутировал Мурзаканова в третьем раунде.
Мурзаканов к бою подходил на серии из трех досрочных побед. До этого он дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Ракича.
Для Косты поединок с Мурзакановым стал первым после перехода в полутяжелый дивизион.
Фанаты из Бразилии болеют за рукопашника из Нальчика. Что происходит?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А в остальном, односторонний бой.. еще и с худшим вариантом концовки для Мурзаканова..