Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»

Коста хочет бой с Чимаевым.

Бразилец Пауло Коста хочет бой с Хамзатом Чимаевым.

«Я сказал несколько плохих вещей про россиян, о которых жалею. Я их не ненавижу. Меня неправильно поняли. В этом моя ошибка. Речь шла не о всех россиянах. Я про чеченский деликатес [Чимаев]. Он больше чеченец, чем русский. Но я знаю, что Чечня – часть России.

Я люблю русских. Отличные люди, тренировался с ними в Германии. Извините, друзья.

Я побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Посмотрим. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах. Но я здесь», – сказал Коста.

Минувшей ночью Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова. Ранее Пауло победил Романа Копылова.

