Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»
Бразилец Пауло Коста хочет бой с Хамзатом Чимаевым.
«Я сказал несколько плохих вещей про россиян, о которых жалею. Я их не ненавижу. Меня неправильно поняли. В этом моя ошибка. Речь шла не о всех россиянах. Я про чеченский деликатес [Чимаев]. Он больше чеченец, чем русский. Но я знаю, что Чечня – часть России.
Я люблю русских. Отличные люди, тренировался с ними в Германии. Извините, друзья.
Я побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Посмотрим. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах. Но я здесь», – сказал Коста.
Минувшей ночью Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова. Ранее Пауло победил Романа Копылова.
Первое поражение Мурзаканова в UFC – безжизненно смотрел в потолок после грустного нокаута
Бонусы UFC 327: у Хокита и Ульберга лучшее выступление вечера
Азамат уже не молодой, ему надо сейчас просто драться с соперниками с 5 по 15 места, заработать себе хорошие деньги. К сожалению про чемпионские амбиции можно забыть
На бумаге уже далеко не всё так однозначно в пользу чеха...