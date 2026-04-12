  Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»
Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»

Бразилец Пауло Коста хочет бой с Хамзатом Чимаевым.

«Я сказал несколько плохих вещей про россиян, о которых жалею. Я их не ненавижу. Меня неправильно поняли. В этом моя ошибка. Речь шла не о всех россиянах. Я про чеченский деликатес [Чимаев]. Он больше чеченец, чем русский. Но я знаю, что Чечня – часть России. 

Я люблю русских. Отличные люди, тренировался с ними в Германии. Извините, друзья.

Я побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Посмотрим. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах. Но я здесь», – сказал Коста.

Минувшей ночью Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова. Ранее Пауло победил Романа Копылова.

Первое поражение Мурзаканова в UFC – безжизненно смотрел в потолок после грустного нокаута

Бонусы UFC 327: у Хокита и Ульберга лучшее выступление вечера

Коста разбирается в россиянах, как выяснилось. И ещё он не мешок.
Что Анкалаев, что тем более Чимаев близко не по зубам Косте. Коста мешок и это не оскорбление ,а реальный факт. Победа над азаматом, абсолютно ничего не меняет
Вообще Азамат неприятно удивил, даже можно сказать шокировал. Я думал это будет одностороннее избиение и совершенно в другую сторону. Видел в нем реальную угрозу для дивизиона, так что теперь уже даже не понятно, то ли Коста хорош в полутяжах, то ли Азамат середнячок)
На самом деле у Азамата кроме размашистой двоечки больше ничего и нет. Когда попадал выигрывал, когда соперник уже более менее тактически готов возникли проблемы. И как оказалось с функциональной и держалкой ударов проблем ещё больше.
Азамат уже не молодой, ему надо сейчас просто драться с соперниками с 5 по 15 места, заработать себе хорошие деньги. К сожалению про чемпионские амбиции можно забыть
Комментаторы МатчТВ мало перевели про Чимаева
Хотя Казалось бы, что такого. Чел никогда с Россией не ассоциировал себя и не скрывал этого. Выступает с флагом ОАЭ.
Но терпилы на всякий случай не раскачивают лодку.
Уже вижу как смешно будет выглядеть в бою с Чимаевым его растерянная одутловатая пачечка. После чего ежедневные рассказы на протяжении месяца о переломе всего тела и инсульте дупы в самом начале лагеря.
Она у него и на битве взглядов с Азаматом была растерянная и нелепая, но это не помешало ему выиграть)
А, да? Ну ладно, тогда заберёт
Те кто в теме очень хорошо разницу между Копыловым с Мурзакановым и Анкалаевым с Чимаевым. Совершенно разные уровни.
В чем то он прав, Чимаев очень боится стойки с хорошими ударниками, в бою с дю Плесси это было заметно, даже по тому мизерному времени в стойке как он дрожал и стремился снова пассивно сдерживать Дрикуса на канвасе.
Хамзат вату катать не станет,задушит и всё..
Коста по сути проигрывал только абсолютным топам и чемпионам, такие соперники без партера как Копылов и Мурзаканов для него булочки
Было бы интересно посмотреть бой Коста - Чимаев именно в полутяжах..
На бумаге уже далеко не всё так однозначно в пользу чеха...
Смысла в этом бое нет.Хамзат его просто переедит (заляжет).
на бумаге к сожалению будет 24:34 контроля.
Магу позови или в тяжи поднимись - там Саня с Серёгой есть; они все покажут тебе всю красоту звёздного ноябрького неба в саду сквера Мэдисон
