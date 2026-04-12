UFC 327: Ульберг нокаутировал Прохазку, Мурзаканов проиграл Косте и другие бои

В ночь на 12 апреля в Майами состоялся UFC 327. Турнир возглавил бой за вакантный пояс полутяжелого веса между чехом Иржи Прохазкой (32-6-1) и новозеландцем Карлосом Ульбергом (15-1). Ульберг нокаутировал Прохазку в первом раунде.

Основные бои турнира :

● Азамат Мурзаканов (16-1) проиграл Пауло Косте (16-4) техническим нокаутом в третьем раунде;

● Кертис Блейдс (19-6) проиграл Джошу Хокиту (9-0) единогласным решением судей;

● Доминик Рейес (16-5) победил Джонни Уокера (22-10) раздельным решением судей;

● Каб Суонсон (31-14) нокаутировал Нэйта Ландвера (18-8) в первом раунде;

● Патрисио Фрейре (37-9) проиграл Аарону Пико (14-5) единогласным решением судей.

