UFC 327: Ульберг нокаутировал Прохазку, Мурзаканов проиграл Косте и другие бои

В ночь на 12 апреля в Майами состоялся UFC 327. Турнир возглавил бой за вакантный пояс полутяжелого веса между чехом Иржи Прохазкой (32-6-1) и новозеландцем Карлосом Ульбергом (15-1). Ульберг нокаутировал Прохазку в первом раунде.

Основные бои турнира:

Азамат Мурзаканов (16-1) проиграл Пауло Косте (16-4) техническим нокаутом в третьем раунде;

Кертис Блейдс (19-6) проиграл Джошу Хокиту (9-0) единогласным решением судей;

Доминик Рейес (16-5) победил Джонни Уокера (22-10) раздельным решением судей;

Каб Суонсон (31-14) нокаутировал Нэйта Ландвера (18-8) в первом раунде;

Патрисио Фрейре (37-9) проиграл Аарону Пико (14-5) единогласным решением судей.

Фанаты из Бразилии болеют за рукопашника из Нальчика. Что происходит?

Новая звезда UFC – бывший игрок в амфут, называвший жену Обамы мужиком

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Максимальный респект бразилу всем рты заткнул
Пушка кард, гораздо лучше чем в белом доме
Комментарий скрыт
Сто процентов
Прохазка олень просто безмозглый
Коста сводил в школу очередного рукопашника
Какой же клоун всё-таки. Доигрался со своими понтами и опущенными руками.
он всегда с опущенными руками дрался, но наказан по делу был
тренера хокиту поставили топовую защиту факами и головой
мурзаканова переоценили, а косту недооценили.
Очередной клоун докривлялся
Ахахахахахахахах какой же лох
Армейская рукопашка это гавно. В очередной раз мы видим, что в UFC есть уровни
