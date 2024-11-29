Репилов о нейтральном статусе: «Не хочу и не поеду на таких условиях, скорее всего»
Саночник Роман Репилов заявил о нежелании выступать в нейтральном статусе.
«Что касается нейтрального статуса, то мне на самом деле терять особо нечего. Я могу спокойно отказаться от выступления без флага, и, скорее всего, так и будет. Мы выступали везде и знаем все зарубежные трассы. А вот ребятам-юниорам, которые не имеют опыта выступления на международных стартах и, кроме трассы в Сочи, ничего не видели, обязательно нужно все тщательно обдумать.
Каждый должен решать сам за себя. Я не хочу и не поеду на таких условиях, скорее всего», – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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