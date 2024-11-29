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Роман Репилов: «Мы третий год катаемся на одной трассе. Это можно сравнить с тем, что ты три года ешь одну и ту же еду»

Репилов считает, что российским саночникам не хватает тренировок за рубежом.

«Мы третий год катаемся на одной трассе. Это можно сравнить с тем, что ты три года ешь одну и ту же еду, ты добавляешь иногда специи, но еда остается одна и та же. Из-за того, что ничего не меняется, ты не чувствуешь новых эмоций. Я, например, на соревнованиях сейчас не испытываю никаких эмоций, а это плохо.

Конечно, очень хочется, чтобы мы съездили в Китай, еще куда-то. Но эти вопросы спортсмены не решают. Наша задача стартовать быстро и ехать быстро, а где ехать – это уже не от нас зависит. Привезут в Китай, будем там решать свои задачи», – сказал трехкратный чемпион мира Роман Репилов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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Санный спорт
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