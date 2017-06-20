Роман Репилов: «Губерниев — Конор Макгрегор спортивной журналистики. Крутой мужик»

Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов поделился мнением о комментаторе .

— Вы бы в СССР хотели пожить?

— Смотря когда. Не до войны точно, скорее в послевоенное время, 1960-е. На денек ради интереса. Но я наслаждаюсь нынешним временем, у меня все отлично.

Говорят, было лучше. Да не было у нас лучше, мне кажется. Разве что где-то местами. Просто всегда так кажется, что раньше было лучше.

— Что смотрите на самоизоляции?

— Смотрел «Что было дальше». С Губерниевым выпуск был хороший. Губерниев — этакий Конор Макгрегор спортивной журналистики.

Посмотрите, как он вел себя в Comedy Club, в этом шоу. Он сильный ментально человек и не позволит унизить себя сильнее, чем он захочет. Крутой мужик.

Мне нравятся наши фильмы, сериал «Домашний арест», автобиографические вещи. «Легенда номер 17» — сильная картина. У нас не умеют снимать графические штуки, фантастику. Но у нас крутая история, столько великих людей, хоть каждый день снимай.

Российский кинематограф жив! Только круче было, если бы он был частным, – рассказал Репилов.