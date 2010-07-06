Юрист Пацев – о допинговом деле Сергеевой: «У нас спортсмен ничего не решает, но как только доходит до дела, он в ответе за все»

Спортивный юрист Артем Пацев, который защищает интересы бобслеистки Надежды Сергеевой, рассказал, почему суд отклонил иск спортсменки к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

– Подавать апелляцию на решение суда будете?

– Мы еще не получили мотивировочную часть, когда получим – будем изучать. Решать в любом случае спортсменке. Следующая инстанция – Мосгорсуд.

ФМБА пытается свалить вину с себя. Мол, спортсменам препарат выдавала подведомственная организация, а не мы. В своих интервью руководитель ФМБА Уйба говорит: «Мы заложники, иск спортсменки надо удовлетворить», везде слово «мы», а юристы приходят – и говорят: «А мы тут при чем?»

– Это первое дело такого рода, похожего раньше не было?

– В том-то и дело. Мне многие западные функционеры и спортивные юристы говорили – если у вас нет государственной системы допинга, как вы утверждаете, если вашим атлетам что-то якобы подмешали, то почему после сотен положительных проб нет ни одного иска от спортсмена ни к кому?

Их понимание – если спортсмен получил загрязненный препарат, или доктор ему по ошибке выписал запрещенное лекарство, то все просто: спортсмен подает в суд или, как правило, заключается мировое соглашение и платится компенсация. Там нет ФМБА, никто в обязательном порядке ни к кому не ходит, спортсмен сам отвечает за свое здоровье.

У нас спортсмен ничего не определяет, но как только доходит до дела, ему говорят – стоп, подожди, у нас же принцип «спортсмен за все в ответе». Когнитивный диссонанс получается.

– Метионин выписал Надежде врач ФМБА?

– Да. И не только Надежде. Его всем дали перед Олимпиадой. Мы потом проверяли с Федерацией бобслея и скелетона, и они посоветовали купить новые образцы этой партии и другие – для сравнения. Я лично ходил по аптекам, искал лекарства, проверял этикетки. Оказалось, что во всех партиях есть разные доли триметазидина. Федерация отправила это в австрийскую лабораторию в Зайберстдорф, они это подтвердили.

Но на заседании суда рассмотрели немного другой анализ. Представители ФМБА сказали, что тоже проверили. Мол, мы забеспокоились и отдали лаборатории судебной экспертизы при Минюсте. И у них получилось, что аппарат чистый.

Открываю заключение: триметазидина нет, но метод рассчитан на поиск синтетических каннабиноидов. Конечно, этим методом ничего не нашли. Все равно что в аквариуме с кислотой искать живую рыбу, – рассказал Пацев.



Надежда Сергеева отбыла 9-месячную дисквалификацию за непреднамеренное употребление допинга. Во время Олимпиады-2018 ей был выписан метионин, в котором содержалось запрещенное вещество – триметазидин.

Спортсменка подала в суд на ФМБА, но суд не признал вину организации и отклонил иск на сумму 17 миллионов рублей.

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