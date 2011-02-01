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    Александр Зубков: «В Мосгорсуде на 200% доказал свою невиновность в допинговом деле. А те, кто критикует, ничего о спорте не знают»

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков дисквалификации CAS сборная России (бобслей) бобслей Бобслей/сани/скелетон

    Бывший российский бобслеист Александр Зубков рассказал о том, зачем обратился в Мосгорсуд в попытке оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    – Самое главное – доказать, что я не виновен. Это вопрос честного имени спортсмена, которого пытаются закатать, хотя он ничего не делал. Все пишут: «Допинг, допинг». Какой допинг? Льготы – это уже вторая составляющая. Первое – имя.

     То есть вы на полном серьезе считаете, что, выиграв в Мосгорсуде, доказали критикам, что чистый спортсмен?

    – Да 200%. Доказал своим болельщикам.

     Видели реакцию в медиа, комментариях, соцсетях?

    – Это все подстава. Я называю их диванчиками. Это люди, которые вообще не знают ничего о спорте. В комментариях можно написать что угодно. Я сейчас сяду и такие комментарии напишу на любого.

    С одной стороны, вам плевать на общественное мнение…

    – Не на общественное. А на тех, кто пишет. Вы не путайте.

    – Так пишут обычные люди, которые из общества.

    – Какие люди? Может, пригласим хоть одного из них сюда?

    – Стоп, комментаторы – не люди?

    – Да перестаньте. Вы чего из меня делаете? Я не знаю, как это пишется? Как это заказывается?

    – Вам легче после этого решения суда?

    – Мне всегда легко, потому что я был и остаюсь чистым спортсменом. Ваше и другие СМИ пишут, а вот в иностранной прессе такого не допускают – чтобы своих чемпионов катали так. До этого как вы писали про меня? Знаменосец. Сидел с президентом страны. А чего не пишете сейчас? Какая система? Какой допинг?

    Решение CAS осталось прежним. Мы оспорили, что я невиновен. Что нет доказательств моей виновности. Там нет доказательной базы. Где факты? Только слова Родченкова? Вот это я оспаривал. Что я не виновен в том, что ничего не делал с пробирками.

    Суд в Москве не рассматривал вопрос о медалях и звании олимпийского чемпиона. Он просто увидел, что манипуляций с моей стороны нет. Что я ничего не делал с пробирками. А не то, что я олимпийский чемпион. И мы же не просили суд, чтобы он оправдал. Он сам принял это решение, хотя мы там никого не знаем, – сказал Зубков.

    Первое интервью Александра Зубкова после отставки. Виноваты все, кроме него

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