Александр Зубков: «В Мосгорсуде на 200% доказал свою невиновность в допинговом деле. А те, кто критикует, ничего о спорте не знают»

Бывший российский бобслеист Александр Зубков рассказал о том, зачем обратился в Мосгорсуд в попытке оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в .

– Самое главное – доказать, что я не виновен. Это вопрос честного имени спортсмена, которого пытаются закатать, хотя он ничего не делал. Все пишут: «Допинг, допинг». Какой допинг? Льготы – это уже вторая составляющая. Первое – имя.

– То есть вы на полном серьезе считаете, что, выиграв в Мосгорсуде, доказали критикам, что чистый спортсмен?

– Да 200%. Доказал своим болельщикам.

– Видели реакцию в медиа, комментариях, соцсетях?

– Это все подстава. Я называю их диванчиками. Это люди, которые вообще не знают ничего о спорте. В комментариях можно написать что угодно. Я сейчас сяду и такие комментарии напишу на любого.

– С одной стороны, вам плевать на общественное мнение…

– Не на общественное. А на тех, кто пишет. Вы не путайте.

– Так пишут обычные люди, которые из общества.

– Какие люди? Может, пригласим хоть одного из них сюда?

– Стоп, комментаторы – не люди?

– Да перестаньте. Вы чего из меня делаете? Я не знаю, как это пишется? Как это заказывается?

– Вам легче после этого решения суда?

– Мне всегда легко, потому что я был и остаюсь чистым спортсменом. Ваше и другие СМИ пишут, а вот в иностранной прессе такого не допускают – чтобы своих чемпионов катали так. До этого как вы писали про меня? Знаменосец. Сидел с президентом страны. А чего не пишете сейчас? Какая система? Какой допинг?

Решение CAS осталось прежним. Мы оспорили, что я невиновен. Что нет доказательств моей виновности. Там нет доказательной базы. Где факты? Только слова Родченкова? Вот это я оспаривал. Что я не виновен в том, что ничего не делал с пробирками.

Суд в Москве не рассматривал вопрос о медалях и звании олимпийского чемпиона. Он просто увидел, что манипуляций с моей стороны нет. Что я ничего не делал с пробирками. А не то, что я олимпийский чемпион. И мы же не просили суд, чтобы он оправдал. Он сам принял это решение, хотя мы там никого не знаем, – сказал Зубков.

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