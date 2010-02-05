Зубков, Касьянов, Пушкарев и Хузин оспорят в CAS дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014

Бывший российский бобслеист сообщил о том, что подал апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона ( ) о двухлетней дисквалификации.

«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на решение IBSF.

Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать. Дату слушаний по моей апелляции определит суд», – сказал Зубков.

Помимо Зубкова, апелляции на решения об отстранении подали действующие спортсмены Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

«Мы намерены продолжать искать правду, поэтому подали апелляции в CAS. Мы не ощущаем никакой поддержки, поэтому все судебные расходы берем на себя», – заметил Касьянов.

16 января IBSF дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. Зубков был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Зубкова золотых наград в состязаниях двоек и четверок в .

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