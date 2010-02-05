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    Зубков, Касьянов, Пушкарев и Хузин оспорят в CAS дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков дисквалификации CAS сборная России (бобслей) бобслей IBSF Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев федерация бобслея России Бобслей/сани/скелетон

    Бывший российский бобслеист Александр Зубков сообщил о том, что подал апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о двухлетней дисквалификации.

    «Мой адвокат подал сегодня апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IBSF.

    Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за свое честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать. Дату слушаний по моей апелляции определит суд», – сказал Зубков.

    Помимо Зубкова, апелляции на решения об отстранении подали действующие спортсмены Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

    «Мы намерены продолжать искать правду, поэтому подали апелляции в CAS. Мы не ощущаем никакой поддержки, поэтому все судебные расходы берем на себя», – заметил Касьянов.

    16 января IBSF дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. Зубков был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.

    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Зубкова золотых наград в состязаниях двоек и четверок в Сочи-2014.

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