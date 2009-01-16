ОКР попросит Федерацию бобслея России досрочно освободить Зубкова от должности президента

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков заявил, что организация будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова на посту президента.

Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала четверых российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил в .

Дисквалифицированы Александр Зубков, занимающий пост главы Федерации бобслея России, а также Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев. Срок отстранения всех четверых закончится в декабре 2020 года.

«Решение Антидопинговой комиссии о дисквалификации Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР, членом которого федерация является.

Ситуация очень неприятная для всего нашего бобслея в целом, с учетом отстранения еще трех спортсменов, и она требует оперативных, четких, понятных действий.

Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации», – сказал Поздняков.

Зубков дисквалифицирован на два года за допинг. Он должен уйти с поста главы Федерации бобслея России