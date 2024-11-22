Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Халили – 3-м, Логинов – 6-м
Латыпов, Серохвостов и Халили выступят в пасьюте на этапе Кубка Содружества.
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2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 12:00 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Даниил Серохвостов – 0:06
3. Карим Халили – 0:16
4. Евгений Сидоров – 0:19
5. Алексей Зубарев – 0:34
6. Александр Логинов – 0:39
7. Рустам Каюмов – 0:43
8. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:47
9. Леонид Кульгускин – 0:48
10. Роман Еремин – 0:51
11. Антон Смольский (Беларусь) – 0:52
12. Петр Пащенко – 0:55
13. Александр Корнев – 0:55...
18. Антон Бабиков – 1:14
19. Василий Томшин – 1:16...
21. Никита Поршнев – 1:17...
27. Александр Поварницын – 1:25
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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