Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Халили – 3-м, Логинов – 6-м

Латыпов, Серохвостов и Халили выступят в пасьюте на этапе Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону 2-й этап Ханты-Мансийск Мужчины Гонка преследования Начало – 12:00 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». Старт-лист 1. Эдуард Латыпов 2. Даниил Серохвостов – 0:06 3. Карим Халили – 0:16 4. Евгений Сидоров – 0:19 5. Алексей Зубарев – 0:34 6. Александр Логинов – 0:39 7. Рустам Каюмов – 0:43 8. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:47 9. Леонид Кульгускин – 0:48 10. Роман Еремин – 0:51 11. Антон Смольский (Беларусь) – 0:52 12. Петр Пащенко – 0:55 13. Александр Корнев – 0:55... 18. Антон Бабиков – 1:14 19. Василий Томшин – 1:16... 21. Никита Поршнев – 1:17... 27. Александр Поварницын – 1:25 Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске