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Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Халили – 3-м, Логинов – 6-м

Латыпов, Серохвостов и Халили выступят в пасьюте на этапе Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап 

Ханты-Мансийск 

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Даниил Серохвостов – 0:06

3. Карим Халили – 0:16

4. Евгений Сидоров – 0:19

5. Алексей Зубарев – 0:34

6. Александр Логинов – 0:39

7. Рустам Каюмов – 0:43

8. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0:47

9. Леонид Кульгускин – 0:48

10. Роман Еремин – 0:51

11. Антон Смольский (Беларусь) – 0:52

12. Петр Пащенко – 0:55

13. Александр Корнев – 0:55...

18. Антон Бабиков – 1:14

19. Василий Томшин – 1:16...

21. Никита Поршнев – 1:17...

27. Александр Поварницын – 1:25

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoДаниил Серохвостов
Евгений Сидоров
Александр Корнев
logoАлександр Поварницын
сборная Беларуси
logoНикита Поршнев
Антон Смольский
logoАнтон Бабиков
logoКарим Халили
logoПетр Пащенко
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Логинов
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
Леонид Кульгускин
результаты
гонка преследования
Роман Еремин
logoКубок Содружества
logoсборная России
Алексей Зубарев
logoВасилий Томшин
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