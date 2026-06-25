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  4. Далин о допуске российских биатлонистов: «IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса МОК»

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Далин о допуске российских биатлонистов: «IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса МОК»
Далин о допуске россиян: IBU последует решениям конгресса МОК.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин подтвердил готовность федерации следовать обновленной Олимпийской хартии МОК. 

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Лозанне принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

«Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации», – заявил Далин, , говоря о решении сессии МОК в контексте возможного допуска россиян.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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