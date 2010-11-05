Александр Тихонов – спортсменам-депутатам: «Вместо решения проблем вы голосуете за безграмотную пенсионную реформу. Я бы посмотрел, как вы проживете на пенсию в 8 тысяч»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на критику своих слов о том, что спортсмены не должны избираться в Госдуму.

«Я говорил не о полном запрете для спортсменов избираться в Госдуму, а о том, что их не следует включать в партийные списки, а большинство депутатов-спортсменов именно так и избрались. Потому что работа в одномандатных округах предполагает постоянную связь с избирателями, решение их проблем. Там не отсидишься, просто нажимая на кнопку. Кстати, сегодняшнее скандальное выступление вашей коллеги из Свердловской области только подтверждает мою правоту.

Вспоминайте, дорогие мои, сколько раз я предупреждал вас о том, что нас ждет большая беда. Вы никаких мер не принимали. Что вам мешало давно принять закон о допинге, а не когда мы были вынуждены это делать, чтобы очистить свой имидж? На ваших глазах до руин развалили легкую и тяжелую атлетику, доразваливают биатлон, но вы ничего не сделали, чтобы изменить эту ситуацию.

А вспомните сколько часов вы, уважаемые господа Свищев, Фетисов, Журова провели на различных каналах, обсуждая вопросы допинга и обвинения в адрес России. Вы в один голос кричали о политике, о заговоре против России и надуманных обвинениях. Но что вы скажете сейчас, когда у наших спортсменов отобраны десятки медалей?

Когда по моей инициативе президенту России донесли истинную картину, Владимир Владимирович первый раз сказал, что у нас есть проблемы с допингом. После этого вы все моментально исчезли с экранов и перестали говорить, что это политический заказ.

Давно уже обнародованы данные, сколько медалей отняли после перепроверок, сколько на основании доклада Макларена, сколько сразу при наличии положительных проб. Это тянулось десятилетие при вашем преступном бездействии депутатов Государственной Думы. Какое отношение к вам тогда?

Вместо решения проблем вы голосуете за безграмотный проект пенсионной реформы, которая добивает последних жителей России. Вам самим надо платить в Госдуме зарплату по 25 тысяч рублей, как у простых людей, и пенсию по 8 тысяч, и я бы посмотрел, как вы на нее проживете. А Думу из Государственной переименовать в Народную, чтобы с вас спрашивал народ, а не спикер. Тогда вы будете петь по-другому», – написал Тихонов.

Свердловская чиновница, чемпионка ОИ – молодежи: «Государство вам ничего не должно»

Александр Тихонов: «Надо запретить избирать в Госдуму спортсменов. Нечего там задницы просиживать»