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    Дмитрий Свищев: «Слова Тихонова о спортсменах в Госдуме отдают социальным расизмом»

    Теги Александр Тихонов Государственная дума Дмитрий Свищев Биатлон

    Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о спортсменах в политике.

    «Подобные слова отдают социальным расизмом. На каком основании представителю спортивной или вообще любой другой профессии можно запретить избираться в Госдуму? У нас есть закон, есть конституция, и все граждане, в том числе и спортсмены, имеют право избираться и быть избранными.

    Дело не в том, какой профессией обладает человек, а в его готовности принести пользу обществу, стране, своему избирателю. И, конечно, в компетентности в вопросах законодательства. Мои коллеги, депутаты-спортсмены, которых я уже знаю много лет, вносят значимый вклад в развитие законотворчества.

    Тихонов неоднократно выступал по проблемам развития биатлона и с другими важными социальными инициативами. Удивительно от него слышать такие предложения», – рассказал Свищев.

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