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    Президент Федерации биатлона Украины: «Русские хотели подсыпать нам допинг? Могло быть и такое»

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг сборная Украины жен Владимир Брынзак Григорий Родченков

    Президент Федерации биатлона Украина (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал заявление Григория Родченкова о том, что российские чиновники хотели подсыпать допинг в пробы украинских биатлонисток в Сочи-2014.

    «Судя по последним событиям, которые освещаются в прессе, я уже ничему не удивляюсь. Могло быть и такое.

    Для победы на домашней Олимпиаде чиновники могли использовать все средства, была высокая мера ответственности перед властью за результат», – рассказал Брынзак.

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