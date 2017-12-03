Президент Федерации биатлона Украины: «Русские хотели подсыпать нам допинг? Могло быть и такое»

Президент Федерации биатлона Украина (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал заявление Григория Родченкова о том, что российские чиновники хотели подсыпать допинг в пробы украинских биатлонисток в Сочи-2014.

«Судя по последним событиям, которые освещаются в прессе, я уже ничему не удивляюсь. Могло быть и такое.

Для победы на домашней Олимпиаде чиновники могли использовать все средства, была высокая мера ответственности перед властью за результат», – рассказал Брынзак.