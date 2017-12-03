Родченков предложил допустить чистых российских спортсменов до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что чистые российские спортсмены должны выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.
«Невиновным спортсменам нельзя запрещать участвовать в Играх», – сказал Родченков.
Он также рассказал, что обсуждал допинговую программу перед Сочи-2014 с директором Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александром Кравцовым, сейчас возглавляющим Союз биатлонистов России (СБР).
«В разное время я говорил с Александром Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность. Это были разговоры как по плану Сочи-2014, так и в общем», – отметил информатор WADA.
Родченков заявил, что личный водитель Кравцова привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию во время Олимпиады, чтобы те работали над подменой образцов.
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