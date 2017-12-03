Родченков предложил допустить чистых российских спортсменов до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории отметил, что чистые российские спортсмены должны выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Невиновным спортсменам нельзя запрещать участвовать в Играх», – сказал Родченков.

Он также рассказал, что обсуждал допинговую программу перед с директором Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александром Кравцовым, сейчас возглавляющим Союз биатлонистов России ( ).

«В разное время я говорил с Александром Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность. Это были разговоры как по плану Сочи-2014, так и в общем», – отметил информатор WADA.

Родченков заявил, что личный водитель Кравцова привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию во время Олимпиады, чтобы те работали над подменой образцов.

«На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ